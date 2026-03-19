संतापजनक प्रकार! अर्धवट जळालेले अवशेष उघड्यावर, वैकुंठधाममध्ये प्रेताच्या अवशेषांची विटंबना, कुत्र्यांचा प्रताप अन्..

तेल्हारा : शहरातील वैकुंठधाम स्मशानभूमीत अत्यंत संवेदनशील व संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. दहन विधीनंतर पूर्णपणे जळून न गेलेले मानवी अवशेष काही वेळा उघड्यावर पडलेले असतात; त्यावर भटकी कुत्री ताव मारत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे मृत व्यक्तीच्या पार्थिवाची अवहेलना होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र झाली आहे..असे प्रकार काही वेळा मानवी अवशेष पूर्णपणे जळू शकत नसल्याने व दुर्लक्ष होत असल्याने घडत आहेत. अशावेळी स्मशानभूमीत दहन विधीच्या ठिकाणी गेट बसवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार काही वेळा दहन प्रक्रिया पूर्णपणे न झाल्यामुळे अर्धवट जळालेले अवशेष दहनस्थळीच पडून राहतात. त्यानंतर स्मशानभूमीत दहनस्थळी संरक्षणात्मक गेट किंवा कुंपण नसल्याने भटकी कुत्री व इतर जनावरे सहजपणे आत येतात. परिणामी ते अवशेष ओढून नेत असल्याचे प्रकार घडत आहेत..या प्रकारामुळे मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना अस्थी संकलन करण्यापूर्वीच अशा विटंबनेस सामोरे जावे लागत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. स्मशानभूमी हे अत्यंत पवित्र व संवेदनशील ठिकाण असताना अशा घटना घडणे दुर्दैवी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी तेल्हारा नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून वैकुंठधाम परिसराला मजबूत गेट बसवावे, परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नियमित व्यवस्था करावी तसेच दहन प्रक्रिया पूर्णपणे पार पडेल यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे..स्थानिक वैकुंठधामची निर्मिती माजी नगराध्यक्ष जयसिंह बलोदे यांच्या संकल्पनेतून झाली आहे. संपूर्ण विदर्भामध्ये सर्वात सुंदर व सर्व सोयींनी युक्त अशी ओळख तेल्हारा वैकुंठ धाम स्मशानभूमीची होती. कालांतराने काही प्रमाणात वैकुंठधाम कडे दुर्लक्ष झाले. काही उपाययोजना करण्यात आल्या, मात्र परिपूर्ण उपाययोजनांअभावी अनेक समस्या आहेत व काही कामे पूर्णत्वास नेण्याची गरज आहे. त्याकरिता एक विकास आराखडा तयार करून व विशेष निधीची तरतूद करून वैकुंठधामचा विकास करावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..वैकुंठधाम मधील वास्तव नाकारता येत नाही. ज्या ठिकाणी दहन दिल्या जाते त्या भागातील चारही बाजूला लवकरात लवकर लोखंडी गेट बसविण्याबाबत प्रयत्न करू तसेच नगराध्यक्षा व मुख्याधिकारी यांच्याशी चर्चा करून वैकुंठधाममधील समस्या व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता निधीच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्याने विकास कामे करण्याचे प्रयत्न करू.- विजयसिंह बलोदे, सभापती, बांधकाम समिती, नगर परिषद तेल्हारा.मृत्युंनंतर अंत्यविधी व उत्तरीय क्रीया याला अतिशय महत्त्व असते. मृतदेहाला अग्निसंस्कार झाल्यानंतर अस्थी गोळाकरून त्यांचे विधिवत पूजन करून नदीत विसर्जन केल्यानंतर मृत आत्म्याला शांती व मोक्ष लाभते अशी हिंदू धर्मात मान्यता आहे. मात्र, स्थानिक वैकुंठ धाम येथे नगर पालिकेच्या दुर्लक्षपणामुळे अस्थी विसर्जनापूर्वी अस्थीवर मोकाट कुत्रे येवून बसत आहेत. वेळप्रसंगी मृतदेहाचे अर्धा जळलेल्या अवशेषाच्या भागावर ताव मारीत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. ही बाब धार्मिक भावना दुखावणारी आहे. नगर पालिका प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे.- राम फाटकर, अध्यक्ष, तेल्हारा विकास मंच.