Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ चे काम पूर्ण; 'या' दिवशी होणार खुला, प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी वाचणार!

पुणे: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरच्या 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे काम अखेर पूर्ण झाले. बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून टायगर दरीत 'केबल स्टेड' पुलाचे काम वेगाने सुरू होते. नुकतेच या पुलाचे काम पूर्ण झाले असून, सध्या या पुलावर डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. शिवाय 'एमएसआरडीसी'च्या वाहनांची चाचणी सुरू झाली आहे. .१ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार द्रुतगती मार्गावरच्या 'मिसिंग लिंक'वरील सुमारे ८.९३ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचे आधीच पूर्ण झाले होते. मात्र, बोगद्याला जोडणाऱ्या 'केबल स्टेड' पुलाच्या कामाला तांत्रिक कारणामुळे विलंब झाला. स्टेड पुलाचे सुपर स्ट्रक्चरचे काम पूर्ण झाल्यावर केबलचे काम सुरू होते. आता पूल जोडण्याचे कामदेखील संपले आहे. .हा पूल जमिनीपासून सुमारे १३२ मीटर उंचीवर हा पूल बांधण्यात आला. तर या पुलाच्या खांबांची उंची १८२ मीटर आहे. हा पूल ६५० मीटर लांबीचा असून, हा आठ पदरी पूल आहे. या मुळे प्रवासाचा वेळ सुमारे २० ते २५ मिनिटांनी घटणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे सहा हजार ६९५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे..'मिसिंग लिंक'वरील केबल स्टेड पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. सध्या पुलावरील डांबरीकरण आणि वाहनांची चाचणी घेतली जात आहे. सर्व आवश्यक ती चाचणी पूर्ण झाल्यावर हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होईल.- राजेश पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी, मुंबई.याचा फायदा काय?पुणे-मुंबईदरम्यान प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी कमी होईल.तीक्ष्ण वळण कमी होतील, परिणामी अपघाताचे प्रमाण कमी.बोगदा व पुलामुळे रस्ते प्रवास कमी होईल.घाटात होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल..पुलाची तांत्रिक वैशिष्ट्येसुमारे ६५० मीटरपुलाची एकूण लांबी१८२ मीटर (जगातील सर्वाधिक उंचीच्या खांबांपैकी एक)खांबांची उंचीसुमारे १३२ मीटरदरीची खोली८ (दोन्ही बाजूला ४-४ ).मार्गिका२० ते २५ मिनिटेप्रवासातील वेळेची बचतसहा किलोमीटरप्रवासाचे अंतर कमीहा पूल ताशी १८० ते २०० किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याचा वेग सहन करू शकेल.वाऱ्याचा वेग.