Akola News : अकोला जिल्हा परिषद शिक्षक सुधाकर पांडे निलंबित; विद्यार्थिनींच्या विनयभंग प्रकरणी सीईओंची कारवाई!

श्रीकांत राऊत अकोला : आरोपी शिक्षक सुधाकर जानकिराम पांडे याला पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बुधवारी (ता.१२) संबंधित शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता.११) उघडकीस आली होती. संबंधित प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे लक्षात घेऊन चान्नी पोलिसांनी आरोपी शिक्षकास ताब्यात घेतले. .Balapur Crime : शिक्षकाकडून पाच विद्यार्थीनींना 'बॅडटच' नवेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील धक्कादायक प्रकार!.या प्रकारानंतर सर्व स्तरांमधून संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने या प्रकरणावर त्वरीत निर्णय घेत आरोपी शिक्षकास तत्काळ निलंबित केले आहे. निलंबन काळात मुख्यालय वारखेड (ता. तेल्हारा) येथे निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, दुर्गम भागातील शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या घटना यापूर्वीही घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी शिक्षण विभागाने सखी सावित्री समित्या स्थापन केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात या समित्या कार्यरत नसल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी या समित्यांना प्रभावीपणे कार्यरत करण्याची मागणी आता होत आहे.