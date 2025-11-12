अकोला

Akola News : अकोला जिल्हा परिषद शिक्षक सुधाकर पांडे निलंबित; विद्यार्थिनींच्या विनयभंग प्रकरणी सीईओंची कारवाई!

Teacher Suspended : अकोला पातुर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाने पाच विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
Akola school teacher faces suspension for misconduct.

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीकांत राऊत

अकोला : आरोपी शिक्षक सुधाकर जानकिराम पांडे याला पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बुधवारी (ता.१२) संबंधित शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता.११) उघडकीस आली होती. संबंधित प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे लक्षात घेऊन चान्नी पोलिसांनी आरोपी शिक्षकास ताब्यात घेतले.

Balapur Crime : शिक्षकाकडून पाच विद्यार्थीनींना ‘बॅडटच’ नवेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील धक्कादायक प्रकार!
