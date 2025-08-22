Akola News: धावत्या रेल्वेत महिलेने दिला बाळाला जन्म; रेल्वे स्टेशनवर डॉक्टरच्या अनुपस्थितीने संताप

अकोला : अकोटहून अकोल्याला येत असलेल्या एका गर्भवती महिलेने धावत्या रेल्वेमध्ये एका मुलीला जन्म दिल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत आरपीएफ जवान आणि रेल्वे प्रवाशांनी माणुसकी दाखवत तातडीने मदत केली. मात्र, ऐनवेळी अकोला रेल्वे स्थानकावर रेल्वे डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..अकोट येथील रहिवासी असलेली एक गर्भवती महिला रविवारी रात्री तिच्या सासरच्या लोकांसोबत अकोट-अकोला डेमू रेल्वेने अकोल्याला येत होती. प्रवास सुरू असतानाच तिला अचानक प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. उगवा ते अकोला दरम्यानच्या प्रवासातच तिने एका मुलीला जन्म दिला..यावेळी डब्यातील इतर प्रवाशांनी आणि तिच्या सोबतच्या नातेवाईकांनी तात्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. त्यांनी माणुसकीचा परिचय देत महिलेची तात्पुरती काळजी घेतली. रेल्वे अकोला स्थानकावर डेमु पोहोचल्यावर आरपीएफ दक्षिण मध्य रेल्वेला या घटनेची माहिती मिळाली. त्यानुसार, रेल्वे स्थानकावर महिला कॉन्स्टेबल आणि अधिकाऱ्यांनी मदत केली व तात्काळ महिलेला सुरक्षितपणे रेल्वेतून बाहेर काढले आणि ऑटोने नजीकच्या रुग्णालयात पाठवले..सध्या आई आणि बाळ दोघांचीही प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल आरपीएफचे ठाणेदार एम.ए. नावकार, स्वस्तिमा रायबोले, एएसआय संजय सुराडे, रेल्वे प्रवासी एकता मजूर संघाच्या ममता जेरपोतवार आणि डीआरयूसीसी (नांदेड) एजाज अहमद यांच्या कामाची प्रशंसा केली जात आहे. अश्या गंभीर परिस्थितीत रेल्वे डॉक्टरच्या अनुपस्थितीमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या वैद्यकीय सुविधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या निष्काळजीपणामुळे प्रवाशांमध्ये संताप दिसून आला. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे..Akola Traffic: अकोल्यात ७७ बेशिस्त ऑटोरिक्षांवर धडक कारवाई; ९०,५०० रुपये दंड वसुल, १७ ऑटो डिटेन.अकोला स्टेशनवर रेल्वे डॉक्टरची अनुपस्थिती ही अत्यंत गंभीर बाब असून, याबाबत डीआरएम दक्षिण मध्य रेल्वेकडे तक्रार दाखल करणार आहे.-एजाज अहमद, अकोला (डीआरयूसीसी नांदेड ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.