Akola Registration: पुण्यातील हल्ल्याचा राज्यभर परिणाम; अकोल्यात नोंदणी कार्यालयांना कुलूप, आठ मागण्यांवर ठाम भूमिका

अकोला : पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सहदुय्यम निबंधक रवींद्र कोळी यांच्यावर शासकीय कर्तव्य बजावत असताना झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या निषेधार्थ राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सोमवार (ता. २०) पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाचा थेट परिणाम अकोला जिल्ह्यातील दस्त नोंदणीच्या कामकाजावर झाला. दिवसभर दस्त नोंदणी बंद राहिल्याने मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली असून शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.संघटनेने शासनाला दिलेल्या निवेदनानुसार, सहदुय्यम निबंधक रवींद्र कोळी यांच्यावर झालेला हल्ला हा केवळ एका अधिकाऱ्यावरचा हल्ला नसून संपूर्ण शासकीय यंत्रणा आणि कायद्याच्या राज्याला दिलेले आव्हान आहे. या घटनेमुळे राज्यभरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती, असुरक्षितता आणि तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे..भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर कारवाईसह अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ए.आर. काळे, उपाध्यक्ष एस.एम. चोपडे, ए.आर. चव्हाण, आर.पी. काळपांडे, कु. एस.आर. झटाले यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..आठ प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधलेनोंदणी व मुद्रांक विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघटनेने शासनाकडे आठ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. हल्ल्यातील तिन्ही आरोपींवर भारतीय न्याय संहितेतील कठोर व अजामीनपात्र कलमे लावून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित तपास अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्व नोंदणी कार्यालयांना महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महामंडळाची (एमएसएफ) सुरक्षा उपलब्ध करून देणे, सीसीटीव्ही व अन्य सुरक्षा यंत्रणा बसविणे, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे तसेच ‘एक जिल्हा-एक नोंदणी’ धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दस्त नोंदणी बंद; नागरिकांची गैरसोयकामबंद आंदोलनामुळे अकोला जिल्ह्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांमध्ये दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद राहिली. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री व इतर दस्त नोंदणीसह विविध व्यवहार ठप्प झाले. पूर्वनियोजित दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना कामकाज बंद असल्याने निराश होऊन परतावे लागले. बांधकाम व्यावसायिक, दस्त लेखक तसेच संबंधित घटकांनाही या आंदोलनाचा फटका बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.