Akola News: पुणे-संतरागाछी दरम्यान अतिरिक्त विशेष गाडी; स्थानिक प्रवाशांना मिळणार फायदा

अकोला: प्रवाशांची उन्हाळी हंगामातील वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेद्वारे संतरागाछी आणि पुणे ते संतरागाछी दरम्यान अतिरिक्त विशेष सेवा चालविण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा स्थानिक प्रवाशांना होईल. .उन्हाळ्यामध्ये प्रवासांचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी प्रत्येक वर्षी रेल्वे प्रशासना तर्फे विशेष गाड्या सोडण्यात येतात. या गाड्यांचा लाभ घेऊन प्रवासी त्यांच्या गंतव्य स्थळी पोहोचतात. त्यानुसार यंदा मध्य रेल्वे द्वारा काही विशेष गाड्या प्रवाशांच्या सुविधेसाठी सोडण्यात येणार आहेत. त्यात लोकमान्य टिळक टर्मिनस - सांतरागाछी विशेष ट्रेन (क्रमांक 0११२७) या गाडीचा समावेश आहे..ही गाडी २४ एप्रिल ते १ मे दरम्यान लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून ००.१५ वाजता सुटेल आणि संतरागाछी येथे दुसऱ्या दिवशी ७.०० वाजता पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०११२८ ही २५ एप्रिल ते २ मे दरम्यान संतरागाछी येथून १५.०० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे तिसऱ्या दिवशी ००.५० वाजता पोहोचणार आहे..ही गाडी अकाेल्यासह ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, भुसावळ, , बडनेरा, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, दुर्ग, रायपूर, बिलासपूर, झारसुगुडा, राऊरकेला, चक्रधरपूर, टाटानगर, आणि खरगपूर येथे थांबणार आहे..परतीच्या प्रवासात लोकमान्य टिळक टर्मिनस - संतरागाछी विशेष ट्रेन १७ व २४ एप्रिल राेजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून ११.५० वाजता सुटेल आणि संतरागाछी येथे दुसऱ्या दिवशी २०.३० वाजता पोहोचणार आहे. ट्रेन क्रमांक ०१०४२ ही १९ एप्रिल व २६ एप्रिल राेजी संतरागाछी येथून ०५.३० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी १२.३० वाजता पोहोचेणार आहे. ही गाडी अकोला येथे थांबणार आहे.