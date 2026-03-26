Khamgaon News : अफवांमुळे गॅस एजन्सी व पेट्रोल पंपावर नागरिकांची झुंबड; आंबेटाकळी येथे चक्क बॅरल मध्ये दिले डिझेल भरून

खामगाव - आखाती देशातील युद्ध परिस्थितीमुळे देशात लॉकडाऊन लागणार तसेच पेट्रोल व गॅसचा तुटवडा निर्माण होणार, अशा अफवांमुळे आज ता. २६ मार्च रोजी खामगाव शहरासह तालुक्यात गॅस एजन्सी तसेच काही पेट्रोल पंपावर नागरिकांची झुंबड उडाली होती. दरम्यान ग्रामीण भागात अनेकांनी चक्क पाण्याच्या टाक्यांमध्ये पेट्रोल व डिझेलची खरेदी करून साठवणूक केल्याचे दिसून आले. .इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा भारतात गंभीर परिणाम होत आहे. २६ दिवस उलटूनही युध्द थांबत नसल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होत चालली आहे. सद्या राज्यात अनेक भागात गॅस टंचाई निर्माण झाली असून २५ दिवसांवर असलेली गॅस सिलेंडरची बुकिंग आता ३५ ते ४५ दिवसांवर गेल्याचे समजते..दरम्यान बुधवारी युद्धजन्य परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत जागतिक संकटावर भाष्य करताना 'कोविड-१९' च्या काळातील संकटाचा आणि त्यावेळच्या राष्ट्रीय एकतेचा दाखला दिला होता. त्यांच्या भाषणानंतर, देशात पुन्हा 'लॉकडाऊन' लागणार असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात असून नागरिक गैरसोय टाळण्याच्या उद्देशाने कामाला लागले आहेत. काल रात्री पासूनच शहरासह ग्रामीण भागातील काही पेट्रोल पंपावर नागरिकांची वाहनांमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी गर्दी दिसून आली. तर आज शहरातील गॅस एजन्सीमध्ये सिलेंडर मिळविण्यासाठी नागरिकांची झुंबड उडाल्याचे दिसून आले..शेकडो लिटर पेट्रोल, डिझेलची साठवणूकसद्या ग्रामीण भागात गहू काढणीसह शेतीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. दरम्यान यंत्र व ट्रॅक्टरसाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची आवश्यकता भासत असल्याने अनेकांनी काल रात्री पासूनच पेट्रोल पंपावर गर्दी केल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. तालुक्यातील आंबेटाकळी येथे तर गुरूवारी सकाळ पासून पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रागा दिसून आल्या. यावेळी अनेकांनी टाकी, बॅरल, पाण्याच्या कॅना घेवून धाव घेतली होती. काहींनी तर चक्क ट्रॅक्टरवर पाण्याची टाकी बांधून त्यामध्ये दिडशे ते अडीचशे लिटर २० ते २५ हजारांचे डिझेल भरून साठवणूक केल्याचे चित्र पहावयास मिळाले..दक्षता पथक झोपेतया सर्व परिस्थितीवर लक्ष व नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार, खामगाव तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष दक्षता पथक स्थापन करण्यता आले आहे. मात्र शहरात सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर व पेट्रोल पंपावरून दिवसाढवळ्या नियमांचे उल्लंघन करत टाक्यांमध्ये शेकडो लिटर डिझेल विक्री होत असताना दक्षता पथक मात्र गायब असल्याचे दिसून येत आहे. आज आंबेटाकळी पेट्रोल पंपावरील परिस्थिती पाहल्यावर दक्षता पथकाचे कुठलेही नियंत्रण राहलेले नाही हे सिध्द झाले आहे..पेट्रोल-डिझेल विक्रीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचा कडक आदेशजिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल विक्रीबाबत अफवा पसरल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पेट्रोल पंपांवर गर्दी वाढत आहे. या पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत.आदेशामध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल खुल्या प्लॅस्टिक बाटली किंवा अनधिकृत कंटेनर मध्ये पेट्रोल पंपावरुन भरून देणे/विकणे नियमाविरुद्ध आणि बेकायदेशीर असून जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालक/मालक यांनी पेट्रोल/डिझेल ही केवळ इंधनाच्या टाकीतच वितरित करावे.कोणत्याही परिस्थितीत पेट्रोल/डिझेल खुले (कॅन, बाटली, डबा किंवा इतर कोणत्याही भांड्यात) विक्री/पुरवठा करण्यात येऊ नये.पेट्रोल पंप परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवावी तसेच विक्री नोंदी नियमित अद्ययावत ठेवाव्यात.रुग्णवाहिका (ambulance) व इतर अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना प्राधान्याने इंधन पुरवठा करण्यात यावा.प्रत्येक पेट्रोल पंपाने दररोज आपल्या पंपावर उपलब्ध असलेला शिल्लक साठा, त्या दिवशी प्राप्त झालेला साठा व मागणी केलेला साठा याची माहिती दर्शनी भागात फलकावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील.नागरिकांनी अनावश्यक गरजेपेक्षा जास्त इंधन भरून साठा करू नये तसेच कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असा फलक दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे.सर्व पेट्रोल पंप धारकांनी सदर आदेशाचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. .या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित पेट्रोल पंप मालक/चालक/व्यवस्थापक यांची राहील. सदर आदेश तात्काळ प्रभावाने पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत लागू राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेविरुद्ध पेट्रोलियम नियम 2002 मधील नियम 198 ते 202 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदीनुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.