Acola News: 'शाळांमध्ये कॅमेरे लावण्याची धावपळ'; आचारसंहितेचे सावट, शेवटच्या क्षणी निविदा कशासाठी?..

अकोला: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित होती. अखेर शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या शक्यतेमुळे धावाधाव करत मंगळवारी (ता.४) सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून, आता आचारसंहितेपूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण विभागासमोर उभे ठाकले आहे..जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसी कॅमेरे बसविण्यासाठी चार कोटी १० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राथमिक शिक्षण विभागाला देण्यात आला होता. हा निधी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ संपण्यापूर्वीच उपलब्ध करून दिल्यानंतरही निविदा प्रक्रिया दीर्घकाळ राबवली गेली नव्हती. परिणामी जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली कॅमेऱ्यांची व्यवस्था आजही अस्तित्वात आली नाही..शाळांमधील सुरक्षा हे मागील काही गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत संवेदनशील मुद्दा ठरत आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या एका शाळेत शिक्षकांकडून विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार घडला होता. तसेच बाळापूर तालुक्यातील एका शाळेतील सहा विद्यार्थिनींच्या छळप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. या घटनांनंतर राज्य शासनाने सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे निर्देश दिले होते. आता निवडणुकीच्या तोंडावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याची जाग शिक्षण विभागाला आली असली तरी ही प्रक्रिया आचासंहितेत अडकण्याची दाट शक्यता आहे..एवढा वेळ का?सध्याच्या नियमानुसार निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर किमान १५ दिवसांचा कालावधी देणे आवश्यक असतो. त्यानंतर ठेकेदाराची निवड, तांत्रिक तपासणी आणि ठेका मंजूरी अशा टप्प्यांना वेळ लागतो. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे शिक्षण विभागासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. निधी उपलब्ध असतानाही आतापर्यंत निविदा प्रक्रिया राबविण्यास एवढा वेळ का लावण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..प्रशासनाचा बेताल कारभारनगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची आचासंहिता मंगळवारी लागू झाली आहे. त्यानंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने शेवटच्या क्षणी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर तिच्या मंजुरी, ठेका वाटप, खरेदी प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापर्यंतचा कालावधी अत्यल्प असल्याने ही प्रक्रिया आचारसंहितेपुर्वी पूर्ण होईल का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे..९१२ शाळांमध्ये बसविणार कॅमेरेजिल्ह्यातील ९१२ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक शाळेत चार ते सहा कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी एकूण चार कोटी १० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. यंत्रणा बसविण्यासाठी तांत्रिक मान्यता देताना शाळांच्या आकारमान, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि भौगोलिक स्थान या घटकांचा विचार करण्यात करावा लागणार आहे..निविदा प्रक्रिया राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संकेतस्थळावर निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे. आचारसंहितेपुर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.- रतनसिंग पवार, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), अकोला.तालुका शाळा खर्चअकोला १८९ ८५ लाख ५० हजारअकोट १४६ ६५ लाख ७० हजारबाळापूर १०२ ४५ लाख ९० हजारबार्शीटाकळी १३३ ५९ लाख ८५ हजारमूर्तिजापूर १४४ ६३ लाख ४५०० हजारतेल्हारा १०३ ४६ लाख ३५ हजारपातूर ९८ ४४ लाख १० हजारएकूण ९१२ ४ कोटी १० लाख ४० हजार.