Maharashtra Employees: सात महिन्यांपासून वेतन नाही! जलजीवन व स्वच्छ भारत मिशनच्या ११०० कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट, शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

-योगेश फरपटअकोला : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील सात महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने राज्यातील सुमारे ११०० कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. नोव्हेंबर २०२५ नंतर अद्याप वेतन अदा करण्यात आले नसल्याने कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन खर्च भागविणेही कठीण झाले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तातडीने वेतन अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदांकडून राज्यस्तरावर यासंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे..याबाबत आमदार, पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री, मुख्य सचिव तसेच प्रधान सचिव यांच्याकडेही निवेदने देऊन न्याय मागितला. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.सदर कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून ग्रामीण स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणी गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामस्तरीय समित्यांचे समन्वयन, जनजागृती, माहिती व्यवस्थापन तसेच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. शासन आणि ग्रामस्तर यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत त्यांनी योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीत मोठे योगदान दिले आहे..राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशनअंतर्गत कार्यरत हे कर्मचारी मागील २० वर्षांपासून विविध स्तरांवर सेवा देत आहेत. क्षेत्रीय समन्वय, अहवाल प्रणाली, ऑनलाईन माहिती व्यवस्थापन, समुदाय सहभाग आणि योजनांची गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी यामध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिली आहे.केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, शाश्वत ग्रामीण स्वच्छता आणि ओडिएफ प्लस गावांच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील यशामागे या अनुभवी मनुष्यबळाचे सातत्यपूर्ण कार्य असल्याचे सांगत प्रलंबित वेतन तातडीने अदा करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे..दृष्टिक्षेपात जिल्हास्तरीय कक्षराज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष कार्यरत आहे. यामध्ये माहिती शिक्षण व संवाद सल्लागार, माहिती शिक्षण व संवाद तज्ञ, मूल्यमापन व सनियंत्रण तज्ञ स्वच्छता तज्ञ, मनुष्यबळ विकास सल्लागार, लेखाधिकारी, पाणी गुणवत्ता सल्लागार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आणि शिपाई याशिवाय तालुकास्तरावर गट व समूह समन्वयक कार्यरत आहे..कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा ही प्रश्न प्रलंबितराज्यात कार्यरत असलेल्या पाणी व स्वच्छता मिशन मधील कर्मचाऱ्यांचा समायोजनाचाही प्रश्न प्रलंबित आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरण तसेच प्रशासकीय समायोजना संदर्भात उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठ यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रक्रियाधीन आहे..अनेक सीईओ यांनी व्यक्त केली होती नाराजीराज्यस्तरीय आढावा बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत अनेक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कर्मचाऱ्यांचे वेतन नसल्याने याचा कामावर परिणाम होत असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही राज्य सरकारकडून त्याची कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही. हे विशेष. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाचे कमी जास्त करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न निकाली लावावा अशी मागणी जोर धरत आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनमध्ये राज्यात अकराशे कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रलंबित वेतनाबाबत तीस ते पस्तीस निवेदन शासनाकडे आतापर्यंत पाठवली. तरीसुद्धा दखल न घेण्यात आल्याने सात एप्रिल ते 19 एप्रिल आम्ही किती लावून आंदोलन केले. त्यानंतर आता 20 एप्रिल पासून असहकार आंदोलन सुरू आहे. शासनाने आठ दिवसात दखल न घेतल्यास मुंबईत आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे.- रमाकांत गायकवाड, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समिती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.