Hivarkhed Crime : सात वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न फसला; मतदानाच्या दिवशी घडली घटना

हिवरखेड (ता. तेल्हारा) - नगरपरिषद निवडणुकीची धामधूम आणि त्या अनुषंगाने पोलीस कर्मचारी निवडणूक ड्युटीत गुंतलेले असताना या परिस्थितीचा फायदा घेत एका संशयिताने सात वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना हिवरखेड परिसरात उघडकीस आली आहे. वेळेवर नागरिकांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे हा प्रयत्न फसला असून संशयिताला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दत्त भारती मंदिराजवळ खेळत असलेल्या सदर चिमुकलीला आरोपीने उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला. पुढील चौकात नागरिकांची वर्दळ वाढलेली पाहून त्याने त्या वेळी मुलीला सोडून दिले..घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी याबाबत संशय व्यक्त केला असतानाच, काही वेळानंतर तोच संशयित दुसऱ्या मार्गाने परत येऊन पुन्हा त्याच मुलीला पकडून नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे महिला व लहान मुलांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ आरडाओरड केल्याने परिसरातील युवक घटनास्थळी धावले..वेटाळातील तरुणांनी संशयिताचा पाठलाग करून त्याला स्वस्तिक कॉलनी परिसरात पकडण्यात यश मिळवले. घटनेची माहिती पोलीस पथकाला देताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून आरोपीला ताब्यात घेतले. वैद्यकीय तपासणीसाठी त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले आहे..दरम्यान, या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पालक व नागरीकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस बंदोबस्त कमी असल्याने अशा घटना घडत असल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. तरीदेखील युवकांनी दाखवलेल्या जागरूकतेचे आणि धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..पीडित मुलीच्या पालकांनी हिवरखेड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी धाव घेतली असून पुढील तपास पोलीस करीत आहेत. या घटनेनंतर पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच संशयास्पद व्यक्ती किंवा हालचाली दिसल्यास तातडीने पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..