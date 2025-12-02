अकोला

Hivarkhed Crime : सात वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न फसला; मतदानाच्या दिवशी घडली घटना

पोलीस कर्मचारी निवडणूक ड्युटीत गुंतलेले असताना एका संशयिताने सात वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
Hivarkhed criminal arrested

Hivarkhed criminal arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिवरखेड (ता. तेल्हारा) - नगरपरिषद निवडणुकीची धामधूम आणि त्या अनुषंगाने पोलीस कर्मचारी निवडणूक ड्युटीत गुंतलेले असताना या परिस्थितीचा फायदा घेत एका संशयिताने सात वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना हिवरखेड परिसरात उघडकीस आली आहे. वेळेवर नागरिकांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे हा प्रयत्न फसला असून संशयिताला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Attempt
Abduction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com