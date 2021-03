मलकापूर (बुलढाणा) : सात वर्षीय मुलीचे ३५ वर्षीय व्‍यक्‍तीनेे अपहरण केल्याची फिर्याद तिच्या वडीलांनी मलकापूर ग्रामीण पोलिसांत नोंदविली असून पोलिस मुलीचा शोध घेत आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी मुलीची शोधपत्रिका जाहीर केली आहे. यासंदर्भात भुरा मानकर (वय ३९) व्यवसाय मजुरी (रा. मेथा खेडी) ता. झरनिया जि.खरगोन (मध्य प्रदेश) ह.मु. वडजी (ता.मलकापूर) यांनी मलकापूर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली की (ता. २४) फेब्रुवारी ९ वा. दरम्यान फिर्यादी घरी असताना फिर्यादीचा चुलत भाऊ राजू कालू मानकर हा फिर्यादीला भेटण्यासाठी वडजी येथे फिर्यादीच्या घरी आला व जाताना फिर्यादीची मुलगी दुरमा भुरा मानकर वय अंदाजे ७ वर्ष हिस त्याचे आई वडीलाचे घरी हरणखेड येथे नेतो असे सांगून कोठे तरी पळवून नेले आहे. आरोपी राजू कालू मानकर (वय ३५) रा. मेथा खेडी ता. झरनिया जि.खरगोन (मध्य प्रदेश ) ह.मु. हरणखेड ता. बोदवड जी जळगाव असून त्याचा रंग काळा सावळा बांधा सडपातळ, उंची अंदाजे ५ फुट ५ इंच, अंगात काळ्या रंगाची पँट व पांढरा शर्ट केस मोठे पायात चप्पल आहे. मुलगी दुरमा भुरा मानकर वय अंदाजे ७ वर्ष रंग सावळा, केस काळे लहान, उंची ३ फुट, अंगात- फीकट गुलाबी रंगाचा टॉप, काळ्या रंगाची लेगीन, कानात-बाजारातील रींग असे वर्णन आहे. तपास पोउपनि नामदेव तायडे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तरी आरोपी व मुलगी आढळून आल्यास पोलीस स्टेशन मलकापूर ग्रामीण फोन ०७२६७ -२२२२५८ व तपास अधिकारी पोउपनि नामदेव तायडे पोस्टे मलकापुर ग्रामीण यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

