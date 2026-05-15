Akola News: ‘शिवाजी कोण होता’ पुस्तकातील दावे पुराव्यांच्या विपरीत; हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीचा दावा; पुस्तकारावर बंद घालण्याची मागणी

अकोला: कॉ. पानसरे लिखित 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकातील दावे ऐतिहासिक पुराव्यांच्या पूर्णतः विपरीत असून या पुस्तकावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीने करीत आंदाेलन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर रखखत्या उन्हात समितीने निदर्शने करीत आपल्या मागण्या लावून धरल्या. यापूर्वी गत आठवड्यातही मनपा सभागृहाला दिलेले टिपू सुलतानचे नाव बदलण्याच्या मागणीसाठी आंदाेलन करण्यात आले हाेते. .काही दिवसांपूर्वी बुलडाणा येथील शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोनवरून शिवीगाळ केली हाेती. आ. गायकवाड यांनी पुस्तकाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अनादर होत असल्याचे म्हटले हाेते..यावेळी त्यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरत गंभीर धमक्या दिल्याचे समोर आले हाेते. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. शिवरायांच्या नावाशी संबंधित विषय असल्याने भावना तीव्र झाल्या. एकिकडे अकाेल्यात या पुस्तकाच्या समर्थनार्थ पुस्तकाचे जाहीर वाचन झालेले असताना आता दुसरीकडे पुस्तकावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी हिंदुत्ववादी रस्त्यावर उतरल्याचे १३ मे राेजी दिसून आले..या वादग्रस्त पुस्तकावर तात्काळ बंदी आणावी, या मागणीसाठी हिंदुत्वनिष्ठांनी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांना निवेदन सादर केले. आंदोलनात हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे संयोजक उदय महा, स्वराज्य नवनिर्माण फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र फाटे, ॲड. पवनेश अग्रवाल, ॲड. राहुल चुटके, धर्मप्रेमी धनंजय मेहसरे, अजिंक्य खुरसुडे, राजेश क्षीरसागर, सतीश सरोदे, धीरज राऊत, आशीष टोंगळे, हिंदू जनजागृती समितीचे अमोल वानखडे यांच्यासह अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..पुस्तकातील दाव्यांवर तीव्र आक्षेप'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख करून इतिहासाचे विकृतीकरण केल्याचा गंभीर आरोप हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने केला. पुस्तकाद्वारे महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास विकृत स्वरूपात मांडून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, असा संताप आंदोलकांनी व्यक्त केला. पुस्तकात 'भवानी देवीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना तलवार दिलीच नाही' आणि 'हिंदु धर्मावरील निष्ठेमुळे शिवाजीला यश प्राप्त झाले, हे खरे नाही' असे धादांत खोटे दावे करण्यात आले आहेत. हा प्रकार म्हणजे हिंदू अस्मितेचा पाया असलेल्या महापुरुषांचे वैचारिक खच्चीकरण करण्याचा एक सुनियोजित कट आहे, असे हिंदुत्ववाद्यांचे म्हणणे आहे.