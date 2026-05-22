Balapur School Molestation Case: टीसीसाठी शरीरसुखाची मागणी; बाळापूरमध्ये शाळा लिपिकाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा

बाळापूर : शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारी आणि संतापजनक घटना बाळापूर येथे उघडकीस आली आहे. मुलीचा निर्गमन दाखला (टीसी) देण्यासाठी एका शाळेतील लिपिकाने महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणी बाळापूर पोलिसांनी संबंधित आरोपीविरुद्ध विनयभंगासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला आपल्या मुलीच्या टीसीसाठी येथील श्रीमती धनाबाई विद्यालयात गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार फेऱ्या मारत होती. दोन ते तीन वेळा लेखी अर्ज करूनही संबंधित लिपिकाकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, आरोपी लिपिकाने महिलेला पारस फाटा परिसरात भेटण्यासाठी बोलावले. तेथे गेल्यानंतर त्याने महिलेशी अश्लील वर्तन करत चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला तसेच शरीरसुखाची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे हादरलेल्या पीडित महिलेने तातडीने बाळापूर पोलिस ठाणे गाठून आरोपीविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली. सुरुवातीला महिलेला आरोपीचे पूर्ण नाव माहिती नसल्याने 'मनीष शाह' असे नाव नमूद करण्यात आले होते. मात्र, पुढील चौकशीत आरोपीचे खरे नाव 'मनीष शर्मा' असल्याचे समोर आले. याबाबत नाव दुरुस्तीसाठी महिलेने पोलिसांकडे स्वतंत्र अर्जही दिला आहे..पोलिसांकडून सखोल तपास सुरूघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बाळापूर पोलिसांनी आरोपी मनीष शर्मा याच्याविरुद्ध विनयभंग आणि इतर संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे अकोला जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली असून, पालकांमध्ये भीती आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..काय म्हणाले उपविभागीय पोलिस अधिकारी?या प्रकरणाबाबत माहिती देताना उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन पडघन यांनी सांगितले की, पीडित महिला पतीपासून विभक्त राहत असून, मुलीच्या टीसीसाठी गेली असता आरोपीने पतीच्या सांगण्यावरून टीसी देण्यास नकार दिला. त्यानंतर पारस फाटा येथे बोलावून महिलेशी गैरवर्तन करण्यात आले. पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.