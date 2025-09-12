अकोला

Snake friend's Efforts Succeed :'५८ दिवस काळजी घेत १२ अंड्यांतून सापाच्या पिल्लांना जीवनदान'; अकोल्यातील सर्पमित्राच्या प्रयत्नांना यश

Wildlife Conservation Success: अकोला जिल्हा सर्पमित्र एमएच३० ग्रुपचे सुरज इंगळे व अभय निंबाळकर यांना यश आले आहे. गेल्या ५८ दिवसांपासून या अंड्यांची योग्य काळजी घेऊन त्यांनी या सर्व धामण सापाच्या पिलांना जीवदान दिले आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडून दिले.
Akola’s snake rescuer nurtured 12 snake eggs for 58 days, giving life to rare hatchlings.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-योगेश फरपट

अकोला: खामगाव रोडवरील एका कार शोरूममध्ये पकडलेल्या धामण सापाने दिलेल्या १२ अंड्यांमधून पिल्ले बाहेर काढण्यात अकोला जिल्हा सर्पमित्र एमएच३० ग्रुपचे सुरज इंगळे व अभय निंबाळकर यांना यश आले आहे. गेल्या ५८ दिवसांपासून या अंड्यांची योग्य काळजी घेऊन त्यांनी या सर्व धामण सापाच्या पिलांना जीवदान दिले आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडून दिले.

