Snake friend's Efforts Succeed :'५८ दिवस काळजी घेत १२ अंड्यांतून सापाच्या पिल्लांना जीवनदान'; अकोल्यातील सर्पमित्राच्या प्रयत्नांना यश

-योगेश फरपटअकोला: खामगाव रोडवरील एका कार शोरूममध्ये पकडलेल्या धामण सापाने दिलेल्या १२ अंड्यांमधून पिल्ले बाहेर काढण्यात अकोला जिल्हा सर्पमित्र एमएच३० ग्रुपचे सुरज इंगळे व अभय निंबाळकर यांना यश आले आहे. गेल्या ५८ दिवसांपासून या अंड्यांची योग्य काळजी घेऊन त्यांनी या सर्व धामण सापाच्या पिलांना जीवदान दिले आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडून दिले..१२ जुलै रोजी खामगाव रोडवरील एका कार शोरूममध्ये धामण जातीचा साप दिसल्याची माहिती सर्पमित्र सुरज इंगळे यांना मिळाली. तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून इंगळे यांनी सापाला पकडले. सापाला नैसर्गिक अधिवासात सोडत असताना त्यांनी सापाने पिशवीत १२ अंडी दिल्याचे पाहिले. सर्पमित्रांनी सापाला सोडून दिले आणि सर्व अंडी जपून घरी आणली. .अभय निंबाळकर यांनी सापाची अंडी कृत्रिमरीत्या उबवण्यासाठी ती एका डब्यात रितसर रचून ठेवली. त्यामध्ये लाकडी भुसा टाकून डब्याला ऑक्सिजनसाठी छिद्रे केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी ५८ दिवस उबदार तापमान राखण्यासाठी विशेष काळजी घेतली. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांमुळे, ५८ दिवसांनंतर सर्व १२ अंड्यांतून पिल्ले सुखरूप बाहेर आली. सर्व पिल्ले सुरक्षित असल्यामुळे सुरज इंगळे व अभय निंबाळकर यांनी समाधान व्यक्त केले. ही सर्व पिल्ले बिनविषारी धामण जातीची असल्याने त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडून देण्यात आले आहे..अंड्यातून पिल्ले बाहेर आल्याचा आनंदकार शोरूममध्ये पकडलेला धामण साप सोडताना त्याने पिशवीत अंडी दिल्याचे आमच्या लक्षात आले. ती अंडी घरी आणून योग्य तापमानात उबवण्याची प्रक्रिया पार पाडली. सर्व १२ अंड्यांतून पिल्ले सुखरूप बाहेर आल्याचे आम्हाला खूप समाधान आहे. या सर्व पिलांना सुरक्षित अधिवासात सोडले आहे.- सुरज इंगळे, अभय निंबाळकर (सर्पमित्र) अकोला..