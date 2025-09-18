अकोला

Malkapur Accident : भरधाव मारुती इको कारची समोर चालणाऱ्या ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक; ५ जणांचा मृत्यू , ४ जण गंभीर जखमी

इको कार ट्रेलरच्या भिषण अपघातात ५ जण ठार, तर ४ जण गंभीर जखमी.
मलकापूर - खान्देश-विदर्भाच्या सीमेवर असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वर चिखली-रमथम गावाजवळ भरधाव वेगातील मारुती इको कारने समोर चालणाऱ्या ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भिषण अपघातात ५ जण ठार तर ४ जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना १७ सप्टेंबर रोजी ११.४५ वाजताच्या सुमारास घडली.

