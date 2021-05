तीन मोरांचा संशयास्पद मृत्यू, शिकारीचा प्रयत्न झाल्याचा संशय

By

बाळापूर (जि.अकोला) : तालुक्यातील हातरुण - कारंजा (Hatrun-Karanja) रस्त्यावरील शेतशिवारात तीन मोर (Peacock) मृतावस्थेत आढळून आलेत. या घटनेमुळे वन विभागात (Forest Department) खळबळ उडाली आहे. वन विभागाने या तीनही मोरांच्या मृत्यूची (Death) नोंद घेतली असून, या मोरांचा मृत्यू कशामुळे झाला याची तपासणी वनविभागाकडून करण्यात येत आहे. (Suspicious death of three peacocks, suspected attempt of poaching)

बुधवारी सकाळच्या सुमारास हातरुण-कारंजा रमजानपूर शेतशिवारात तीन मोरांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. त्यामुळे घटनेची माहिती हातरुण येथील आशिफ शहा यांनी उरळ पोलिस व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच उरळ ठाणेदार अनंतराव वडतकार, बिट जमादार विजय झाकर्डे, वाहतूक पोलिस किशोर पाटील, पद्यसिंह बयस, पोलिस पाटील संतोष बोर्डे व वन कर्मचारी जी.डी. इंगळे, वनरक्षक जी.पी.घुडे घटनास्थळी हजर झाले. कर्मचाऱ्यांनी पंचनामा करून मृत मोर ताब्यात घेतले.

मोरांच्या शिकारीचा प्रयत्न झाल्याचा संशय

या परिसरात मोरांची संख्या जास्त आहे. वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांची संख्या जास्त असल्याने शिकारीही याच भागात घुटमळतात. हातरूण ते शिंगोली दरम्यान पाणीपुरवठ्याची पाईपलाईन गेली असून अनेक ठिकाणी पाईप फुटल्यामुळे त्यामधून गळती होत असल्याने याठिकाणी डबके साचले आहे. पाण्याच्या शोधार्थ आलेल्या मोरांना तुर किंवा मक्याच्या दाण्यांना विषारी पदार्थ लाऊन किंवा विषारी औषध पाण्यात टाकून मोरांची शिकार केली जात असल्याची चर्चा आहे.

वन्यप्राण्यांची मांस विक्री

या परिसरात मोर व वन्यप्राण्यांच्या मांसाची मागणी आहे. त्यामुळे मोरांच्या शिकारीचा संशय व्यक्त होत आहे. दरम्यान वन विभागाने याबाबत अधिकृतपणे बोलण्यास नकार दिला. केवळ मृत मोरांची तपासणी झाल्यानंतरच खरा प्रकार पुढे येईल असे सांगण्यात आले आहे. मात्र शिकारीचा प्रयत्न की बर्ड फ्लू हे स्पष्ट झालेले नाही. पशुसंवर्धन, वन विभागाने मोरांच्या मृत्यूचे कारण शोधावे, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे.

