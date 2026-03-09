Akola News : टी-२० विजयाच्या जल्लोषानंतर अकोल्यात तणाव; दोन गटात वादः वाहनांची तोडफोड, दगडफेकीत नुकसान

अकोला - अकोला येथे टी-२० विश्वचषकातील भारताच्या विजयाच्या आनंदोत्सवात फटाके फोडण्याच्या कारणावरून दोन गटांत वाद निर्माण होऊन मोठी दगडफेक व वाहनांची तोडफोड झाल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. या घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही गटांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करून चार जणांना अटक केली..रविवारी, टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडवर मोठा विजय मिळवत विश्वचषकावर आपले नाव कोरले. या विजयाचा जल्लोष देशभर साजरा करण्यात आला. अकोल्यातही विजयाचा आनंद साजरा करताना काही ठिकाणी फटाके फोडण्यात आले.मात्र, फटाके फोडण्याच्या कारणावरून जुन्या शहरातील हरिहर पेठ परिसरातील सोनटक्के प्लॉट आणि गाडगे नगर भागातील दोन गटांमध्ये वाद निर्माण झाला. वाद वाढत गेल्यानंतर दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करण्यात आली. या घटनेत परिसरातील काही वाहनांची तोडफोड करण्यात आली..माहिती मिळताच जुने शहर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या दगडफेकीत तीन ते चार जण किरकोळ जखमी झाले. हरिहर पेठ परिसरात दोन गटांमध्ये झालेल्या वादप्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही गटांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करून चार जणांना अटक केली आहे.अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली असून शहरात शांतता राखण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. हरिहर पेठ परिसरात झालेल्या वादानंतर परिस्थिती तणावपूर्ण झाली होती. हा परिसर संवेदनशील म्हणून ओळखला जात असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी त्या ठिकाणी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे..गेल्या काही वर्षांत या भागात दोनदा दंगल झाल्याची नोंद असल्याने प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या प्रत्येकी दोन जणांना अटक करून एकूण चार जणांवर कारवाई केली आहे..आणखी काही आरोपींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून त्यांचा शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असल्याची माहिती जुने शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नितीन लेहकर यांनी दिली. त्यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता शहरात शांतता व सौहार्द राखण्याचे आवाहनही केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.