अकोला

Akola News : टी-२० विजयाच्या जल्लोषानंतर अकोल्यात तणाव; दोन गटात वादः वाहनांची तोडफोड, दगडफेकीत नुकसान

अकोला येथे टी-२० विश्वचषकातील भारताच्या विजयाच्या आनंदोत्सवात फटाके फोडण्याच्या कारणावरून दोन गटांत मोठा वाद निर्माण झाला.
Akola Dispute

Akola Dispute

sakal

योगेश फरपट
Updated on

अकोला - अकोला येथे टी-२० विश्वचषकातील भारताच्या विजयाच्या आनंदोत्सवात फटाके फोडण्याच्या कारणावरून दोन गटांत वाद निर्माण होऊन मोठी दगडफेक व वाहनांची तोडफोड झाल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. या घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही गटांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करून चार जणांना अटक केली.

Loading content, please wait...
Akola
police
crime
Vehicle
Tension
victory
Celebration
Dispute
T20 Cricket World Cup
Cricket Match

Related Stories

No stories found.