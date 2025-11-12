Nagpur News:'नागपुरातील वाघ, बिबट्याचे स्थलांतर अडकले लालफितशाहीत'; केंद्रीय प्राणी संग्रहालयाकडून हिरवा कंदील नाही; बचाव केंद्रात २४ वाघ, ३० बिबटे

-राजेश रामपूरकरनागपूर : गेल्या काही दिवसांत राज्यात वन्यजीव आणि मानव संघर्ष वाढला आहे. वाघ आणि बिबट्याच्या मानवावरील हल्ल्याच्या घटना दररोज उघडकीस येत आहे. जेरबंद केलेल्या अथवा जखमी झालेल्या वाघ अथवा बिबट्यांना बंदिस्त करून गोरेवाडा वन्यप्राणी बचाव केंद्रात आणले जाते. त्यामुळे गोरेवाडा वन्यप्राणी बचाव केंद्रात सध्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाघ आणि बिबटे आहेत. त्यातील आठ वाघ आणि सहा बिबट्यांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकडे (सीझेडए) वन विभागाकडून पाठविण्यात आला. मात्र, अद्यापही त्याला हिरवा कंदील न दिल्याने दोन्ही वन्यप्राण्यांचे स्थलांतरण प्रशासकीय विलंबात अडकल्याची माहिती पुढे आली. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...गोरेवाडा वन्यप्राणी बचाव केंद्रात सध्या २४ वाघ आणि ३० बिबटे आहेत. प्राणी संग्रहालयाची क्षमता १० आणि २० वाघ आणि बिबट ठेवण्याची आहे. त्यामुळे दोन्ही वन्यप्राण्यांना केंद्रात ठेवणे मोठे आव्हान आहे. आठ वाघांपैकी दोन वाघ झारखंड, दोन गुजरात आणि दोन मध्य प्रदेशातील प्राणी संग्रहालयांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. .याशिवाय गुजरात राज्याने चार आणि महाराष्ट्रातील संभाजीनगर प्राणी संग्रहालयाने दोन बिबट्यांची मागणी केली. दोन्ही प्रस्ताव सीझेडएकडे आहेत. या वन्यप्राण्यांच्या स्थलांतरास मंजुरी मिळाल्यास गोरेवाडा सेंटरमधील प्राण्यांची संख्या काहीशी कमी होईल आणि उर्वरित प्राण्यांच्या देखभालीस अधिक सुसूत्रता येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..गोरेवाडा रेस्क्यू सेंटर नागपूरसह महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे वन्यजीव पुनर्वसन केंद्र मानले जाते. येथे अपघातग्रस्त, आजारी, मानव वन्यजीव संघर्षात जेरबंद केलेल्या किंवा अनाथ झालेल्या वन्यप्राण्यांना सुरक्षित आश्रय मिळतो. त्यामुळे येथील प्राण्यांची योग्य पुनर्वसन प्रक्रिया वेळेत पार पडणे अत्यावश्यक आहे. वनविभागाकडून कागदपत्रे पूर्ण करून केंद्र शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा सुरू आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.प्राणी संग्रहालयाचे नाव ः मागणी केलेल्या प्राण्यांची संख्यासुरत (गुजरात) - दोन वाघइंदोर (मध्यप्रदेश) ः दोन वाघटाटा (जमशेदपूर) ः दोन वाघधिमापूर (नागलॅण्ड) ः एक वाघसिरमाऊ (हिमाचल प्रदेश) ः एक वाघसुरत (गुजरात) ः चार बिबटछत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र) ः दोन बिबट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.