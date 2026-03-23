Prashant Raut Memorial: तुझ्यामुळे ‘सरणा’साठी जागा मिळाली, स्मारकासाठी आम्ही अपयशी; दोन दशकापासून ‘शहीद प्रशांत राऊत’ स्मारकासाठी उदासीनता!

-सिद्धार्थ वाहुरवाघ अकोला : अंतिम संस्कार करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने शेजारील गावात असलेल्या स्मशानभूमीत मृतकावर अंतिम संस्कार करण्याची नामुस्की शिवणीवासीयांवर होती. अत्यंत जिद्द आणि चिकाटीवर सैन्य दलात दाखल झालेले शिवणी येथील तरुण प्रशांत राऊत यांना वीरमरण आले. त्यांचाही अंतिविधी पूर्ण करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने स्थानिकांच्या प्रयत्नामुळे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठची जागा शिवणीला कायमस्वरूपी स्मशानभूमीसाठी देण्यात आली. मात्र, ज्यांच्या वीरमरणामुळे 'सरणा'साठी जागा मिळाली, त्यांच्याच स्मारकासाठी दोन दशकांपासून लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनही अपयशी ठरले..ता. २३ मार्च २००७ समुद्रसपाटीपासून २० हजार फूट उंचीवर असणाऱ्या कारगिल शिखरावर प्रशांत राऊत तैनात होते. त्याचवेळी बर्फाचा पाऊस झाल्याने बर्फाखाली दबल्याने त्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला होता. त्यावेळीच्या ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या मदतीने स्मारक समिती स्थापन करून शिवणी-कुंभारी रोड वरील औद्योगित क्षेत्राच्या मालकीची जागा 'स्मारका'साठी दिली. परंतु, शासनाकडून कुठलाही पाठवुरावा न कलेल्याने स्मारक बनलेच नाही. याठिकाणी मच्छी मार्केट, ऑटो स्थानक, गॅरेज बनवून शहीद फलकाची विटंबना होत असल्याचे पाहवयास मिळते. याकडे जिल्हा व मनपा प्रशानाला स्मारकाचा विसर पडला आहे. .ज्यावेळी राऊत शहीद झाले त्यावेळी त्यांच्यावर अंतिमसंस्कार करण्यासाठी शिवणी गावाची स्मशानभूमी देखील नव्हती. स्थानिक नागरिकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने राऊत यांच्या अंत्यविधीसाठी 'डॉ. पंदेकृवि'कडून जागा मिळाल्याने शिवणीवासियांना कायमस्वरूपी स्मशानभूमी मिळाली. आजही शहीद प्रशांत राऊत यांचे स्मारक व्हावे या प्रतीक्षेत त्यांचे कुटुंबीय आहे. अकोला जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी राऊत यांच्या कुटुंबियांना सांत्वनपर भेट देऊन शहरात मोठे स्मारक उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते आश्वासनही नेहमी सारखे आश्वासन ठरले. लोकप्रतिनिधीही याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहेत. शहीद स्मारकासाठी अजून किती प्रतीक्षा करावी लागणार?, असा प्रश्न शहीद राऊत यांच्या कुटुंबियांसह शिवणीवासियांना पडला आहे..अर्धवट स्मारकही तोडणारतत्कालीन ग्रामपंचायत व औद्योगिक क्षेत्राने त्यांच्या मालकीच्या जागेवर स्मारक बनविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली होती. परंतु, कुठलेही कागदोपत्री न देताच त्यावर स्मारकाचे काही प्रमाणात बांधकाम झाले आहे. शिवणी-कुंभारी, शहीद प्रशांत राऊत चौक ते शिवणी-शिवापूर रेल्वे स्टेशन रोडच्या जागेचे रुंदीकरण जेंव्हा होणार त्यावेळी हेच बांधकाम अडथळा निर्माण करणार आहे. त्यावेळी अर्धवट असलेले बांधकाम तोडण्याचा निर्णय देखील अधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे..शहीद प्रशांत राऊत चौकाचे सौंदर्यीकरण करणे. शंभर मीटरवर लागून असलेली एमआयडीसी हद्दीतील स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, शिवणी स्मशानभूमीच्या प्रवेशव्दाराला शहीद प्रशांत राऊत नाव देण्यात यावे. ही मागणी सातत्याने केली आहे. मात्र, अद्यापही त्यावर कुठलाच निर्णय झाला नाही. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मागणी लावून धरणार आहे.- जयेंद्र वानखडे, माजी पं.स.सदस्य, शिवणी..जवळपास दोन दशकांपासून शहीद स्मारक बांधले नाही हे आपल्यासाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे. देशासाठी शहीद होणाऱ्या वीर जवानाबाबत प्रशासन एवढे कसे शांत राहू शकते. प्रशासनाची उदासीता दिसून येते जिल्हा प्रशासन मनपा प्रशासनाने हा विषय गंभीर घेतला नाही. स्मारकाबाबत मनपामध्ये आवाज उचलणार आहे आणि लवकरच स्मारक बांधले गेल्या पाहिजे यासाठी प्रयत्न करू.- पराग गवई, नगरसेवक, मनपा, अकोला..वणीत 'शहीद स्मारक' व्हावे अशी आमची इच्छा आहेच. यासाठी तीव्र आंदोलन करून प्रशासनाला जागे करणार आहे. देशासाठी शहीद झाल्यांचा सन्मान व्हायला पाहिजे.- उज्ज्वला पातोडे, नगरसेविका, मनपा, अकोला.