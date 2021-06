कोरोनामुळे आणखी दोघांचा मृत्यू; २९ जण नवे पॉझिटिव्ह

अकोला ः कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या कोविड १९ रोगाने ग्रस्त दोन रुग्णांचा मंगळवारी (ता. २२) मृत्यू झाला. त्यासोबतच २९ नवे रुग्ण आढळले. याव्यतिरिक्त १६५ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात ५८० नवे रुग्ण आढळले आहेत. (Two more died of corona; 29 new positives)

हेही वाचा: दुबार पेरणीचे संकट; कुठे अवर्षण, तर कुठे बियाणे कुजले





कोरोना संसर्ग तपासणीचे मंगळवारी (ता. २२) जिल्ह्यात ७३६ अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी ७२३ अहवाल निगेटिव्ह तर १३ अहवाल पॉझिटिव्ह आले. रॅपिडच्या चाचणी १६ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे एकूण रुग्णांमध्ये नवव्या २९ रुग्णांची भर पडली. याव्यतिरिक्त मंगळवारी दिवसभरात दोघांचा मृत्यू झाला.

हेही वाचा: राजीनाम्यानंतर राजकारण तापले, समन्वय समितीची बंदद्वार चर्चा

त्यात गौरक्षण रोड, मलकापूर येथील ६३ वर्षीय पुरुष व शिवणी येथील ३५ वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. सदर दोन मृत्यूमुळे आता जिल्ह्यात एकूण कोरोना बळींची सख्या १ हजार १२२ झाली आहे.



हेही वाचा: नव्‍वद टक्‍के शिवसेना आमदारांची खदखद सरनाईकांनी पत्रात मांडली



कोरोनाची सद्यस्थिती

- एकूण पॉझिटिव्ह अहवाल - ५७४५२

- मृत्यू - ११२२

- डिस्चार्ज - ५५७५०

- मृत्यू - ५८०



Two more died of corona; 29 new positives