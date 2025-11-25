अकोला

CM Devendra Fadnavis : मोदीजींच्या नेतृत्वात साधणार राज्याचा विकास : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; लोकांना सुकर जीवनमान देणे हीच आमची प्राथमिकता

Maharashtra development news: ग्रामीण भागातील रस्ते, सिंचन प्रकल्प, महिला सक्षमीकरण, युवकांना रोजगाराच्या संधी आणि स्मार्ट प्रशासन या माध्यमातून ‘Ease of Living’ साध्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. “जनतेने दिलेला विश्वास राखणे आणि त्यांना अधिक चांगले जीवन देणे हीच आमची बांधिलकी आहे,” असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : नगरपरिषदेवर भाजपाचा झेंडा फडकवण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वात विकासाची स्पष्ट ब्लुप्रिंट आहे, त्यासाठी तुमची साथ महत्त्वाची आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना भाजपाला साथ देण्याचे भावनिक आवाहन केले. हिवरखेड येथे भाजप नगराध्यक्ष व नगरसेवक उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते.

