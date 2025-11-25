CM Devendra Fadnavis : मोदीजींच्या नेतृत्वात साधणार राज्याचा विकास : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; लोकांना सुकर जीवनमान देणे हीच आमची प्राथमिकता

-योगेश फरपटअकोला : नगरपरिषदेवर भाजपाचा झेंडा फडकवण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वात विकासाची स्पष्ट ब्लुप्रिंट आहे, त्यासाठी तुमची साथ महत्त्वाची आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना भाजपाला साथ देण्याचे भावनिक आवाहन केले. हिवरखेड येथे भाजप नगराध्यक्ष व नगरसेवक उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...फडणवीस म्हणाले, आमचे राजकारण हे फक्त निवडणुकीपुरते नाही, तर लोकांना सुकर जीवनमान देणे हेच आमचे ध्येय आहे. राज्यात आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा प्रत्येक गावात पोहोचवल्या. अटल अमृत योजनेतून शुद्ध व मुबलक पाणी उपलब्ध झाले. प्रत्येक नागरिकाकडे स्वतःचे हक्काचे घर असले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. लाडकी बहिण योजना सुरूच राहील. शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवठा देण्याचे आमचे ठोस नियोजन आहे. .वाण प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला असून हक्काचे पाणी कुणालाही दिले जाणार नाही. गावांचे पुनर्वसन, रस्ते विकासासाठी २६० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण केली. माजी खासदार संजय धोत्रे यांच्या प्रयत्नांतून रेल्वे मार्गाचा विकास साध्य होऊ शकला याचा उल्लेख प्राधान्याने केला. राज्य शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे आणि नगरपरिषदेला विकासाच्या नव्या टप्प्यावर नेण्याचे आश्वासन या सभेतून देण्यात आले. राज्यातील सर्वांगीण विकासासाठी भाजपाला साथ देण्याचे आवाहन करताना त्यांनी परिवर्तनासाठी एकसंघपणे पुढे या असे सांगितले. .Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अकोटचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी केले. पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर आणि आमदार वसंत खंडेलवाल यांनीही मनोगत व्यक्त करत विकासात्मक कामांची माहिती दिली. सभेला माजी मंत्री डॉ. संजय कुटे, भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.