Vidarbha Drought: दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जलनियोजनासोबत आर्थिक धोरणही आवश्यक; उद्योजक सिद्धार्थ रुहाटिया यांचे मत

-योगेश फरपटअकोला : विदर्भात अपुरा पाऊस, पाणीटंचाई, घटते कृषी उत्पादन आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता यांमुळे दुष्काळी परिस्थितीचे गंभीर परिणाम जाणवू लागले आहेत. दुष्काळाचे संकट केवळ शेतीपुरते मर्यादित नसून त्याचे पडसाद ग्रामीण बाजारपेठा, व्यापार, लघुउद्योग, वाहतूक आणि रोजगार क्षेत्रावरही उमटतात. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाल्यास बाजारपेठेतील क्रयशक्ती कमी होऊन संपूर्ण आर्थिक साखळीवर परिणाम होतो. त्यामुळे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच दीर्घकालीन जलनियोजन आणि आर्थिक धोरणाची आवश्यकता आहे, असा मानस महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड अॅग्रिकल्चरचे विदर्भ उपाध्यक्ष तथा रुहाटिया ग्रुपचे संचालक आणि प्रख्यात उद्योजक सिद्धार्थ रुहाटिया यांनी व्यक्त केला. दुष्काळाचे व्यापार-उद्योग क्षेत्रावरील परिणाम, शासनाकडून अपेक्षित उपाययोजना आणि भविष्यातील जलव्यवस्थापन याविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.प्रश्न १ : राज्यातील सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीकडे आपण कसे पाहता? त्याचे सर्वाधिक गंभीर परिणाम कोणत्या क्षेत्रांवर होत आहेत?उत्तर : दुष्काळ ही केवळ शेतीपुरती मर्यादित समस्या नाही, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास पिकांचे उत्पादन घटते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार मंदावतात. याचा परिणाम कृषी निविष्ठा विक्रेते, व्यापारी, वाहतूकदार, कृषी आधारित उद्योग आणि लघुउद्योजकांवरही होतो. त्यामुळे दुष्काळाचे स्वरूप लक्षात घेऊन शेतीसह व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रासाठीही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.प्रश्न २ : दुष्काळामुळे ग्रामीण बाजारपेठा आणि व्यापार-उद्योग क्षेत्रापुढे कोणती आव्हाने निर्माण होतात?उत्तर : ग्रामीण बाजारपेठेची क्रयशक्ती शेतीच्या उत्पन्नाशी जोडलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाल्यास जीवनावश्यक वस्तू वगळता इतर वस्तूंच्या खरेदीवर मर्यादा येतात. परिणामी व्यापाऱ्यांची उलाढाल कमी होते. खते, बियाणे, कृषी यंत्रसामग्री आणि इतर शेतीपूरक व्यवसायांनाही त्याचा फटका बसतो. कृषी उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या प्रक्रिया उद्योगांसमोर कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. अशा काळात लघु व्यापारी आणि उद्योगांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..प्रश्न ३ : दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि पशुपालकांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी शासनाने कोणती पावले उचलावीत?उत्तर : पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठी पाणी आणि जनावरांसाठी चारा या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. आवश्यकतेनुसार चारा डेपो सुरू करणे, पशुधनासाठी पाण्याची व्यवस्था करणे आणि चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. पीक नुकसानीचे पंचनामे वेळेत करून पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे. पीकविमा, पीककर्ज आणि शासकीय अनुदानाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणावी. रोजगार हमीच्या कामांना गती दिल्यास ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध होईल. मदतीची घोषणा करण्याबरोबरच तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि वेळेत वितरण यावर भर दिला पाहिजे.प्रश्न ४ : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग आणि व्यापारी क्षेत्र सामाजिक व आर्थिक पातळीवर कसे योगदान देऊ शकते?उत्तर : उद्योग आणि व्यापारी क्षेत्राची सामाजिक बांधिलकी महत्त्वाची आहे. दुष्काळग्रस्त भागांत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलसंधारण, पशुधनासाठी चारा आणि पाणी बचतीच्या उपक्रमांना सहकार्य करता येऊ शकते. उद्योगांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात पाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि जलकार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. व्यापारी संघटना, प्रशासन आणि स्थानिक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवून गरजूंना मदत पोहोचविता येईल. त्याचबरोबर दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या लघुउद्योजकांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आणि धोरणात्मक मदत मिळणेही महत्त्वाचे आहे..प्रश्न ५ : दुष्काळामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी शासनाने व्यापार आणि उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची गरज आहे का?उत्तर : दुष्काळग्रस्त भागातील अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी समन्वित धोरण आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळाल्याने त्यांची क्रयशक्ती टिकून राहते आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम स्थानिक बाजारपेठांवर होतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याबरोबरच लघु व्यापारी, सूक्ष्म व लघुउद्योग आणि कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगांच्या अडचणींचाही विचार व्हावा. गरजेनुसार कर्जसुलभता, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ आणि रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. दुष्काळाच्या काळात आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार नाहीत, यासाठी शासन, बँका आणि व्यापारी संघटनांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...प्रश्न ६ : भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कोणते दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत?उत्तर : दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलसंधारण आणि पाण्याचे नियोजन हा विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. शेततळी, बंधारे, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, भूजल पुनर्भरण आणि ठिबक सिंचन यांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. स्थानिक पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकपद्धतीत बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन द्यावे. शेतीसोबत अन्नप्रक्रिया उद्योग, कृषीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण रोजगाराच्या संधी वाढविल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. उद्योग क्षेत्रातही पाणी बचत आणि पर्यायी जलस्रोतांचा वापर वाढवावा. दुष्काळाचे संकट उद्भवल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य संकटाचा अंदाज घेऊन पूर्वनियोजन करणे आवश्यक आहे. शासन, उद्योग, व्यापारी संघटना आणि शेतकरी यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास दुष्काळाचे आर्थिक दुष्परिणाम कमी करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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