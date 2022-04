चीनी महिलेने लावला चुना! डॉक्टरची 81 लाखांची फसवणूक| Fraud by Chinese Women

एका चिनी महिलेने आपल्याला गंडा घातल्या असल्याचा दावा छत्तीसगडमधील राजनांदगावमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीने केला आहे. चिनी महिलेने आपली 81 लाख रुपयांची फसवणूक केली असल्याचं या व्यक्तीने म्हटलं आहे. मंगळवारी एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीडित व्यक्तीने दावा केला की, महिलेने त्याला क्रिप्टोकरन्सी योजनेत गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवले आणि त्याला तीनपट परतावा मिळेल असे आश्वासनही दिले. (A doctor in Chhattisgarh has claimed that a Chinese woman cheated on him.)

या प्रकरणी डॉ. अभिषेक पाल यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्याचे राजनांदगावचे पोलिस अधीक्षक संतोष सिंह यांनी सांगितले. एका सोशल मीडिया साइटच्या माध्यमातून हाँगकाँगच्या एका महिलेच्या संपर्कात आला होता, असं फसवणूक झालेल्या डॉ. अभिषेक पाल यांने म्हटलं आहे. 'अन्ना ली' असे या महिलेचे नाव आहे, असं त्यानं म्हटलं आहे. अभिषेकचा दावा आहे की महिलेच्या सांगण्यावरून त्याने ट्रेडिंग अ‍ॅपमध्ये सुमारे 26 लाख रुपये गुंतवले. आतापर्यंत त्याने एकूण 81 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

ही योजना चालवणाऱ्या काही लोकांनी त्याच्याकडे टॅक्सचीही मागणीही केली होती आणि पाल यांनी हा टॅक्स भरल्याचे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले. असे असूनही तो पैसे काढण्यात अपयशी ठरला. नंतर त्याला आपली फसवणूक झाल्याचे समजले. या प्रकरणी आयपीसी कलम आणि आयटी अॅक्टच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.