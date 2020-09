मी सामान्य माणूस, आईकडून घेतलं 500 कोटींचं कर्ज'; अनिल अंबानींचा खुलासा

नवी दिल्ली: 'वकिलांची फी भरणे मला कठीण जात आहे. माझ्याकडे असणारी दागिने विकून मी वकिलांची फी भरत आहे. सध्याची माझी कमाई शून्य आहे. माझा सर्व खर्च माझे कुटुंबीय आणि पत्नी टीना अंबानी बघत आहेत. याघडीला माझ्या खात्यात फक्त 21 लाख रुपये असून, सध्या माझ्याकडे एकच गाडी आहे. मी एक अतिशय सामान्य माणूस बनलो आहे आणि मी सामान्य जीवन जगतोय' ही वाक्ये आहेत ती भारतीय उद्योगपती आणि रिलायन्स समुहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांची! अनिल अंबानी यांनी चीनच्या इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना, एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना आणि चायना डेव्हलपमेंट बँक तिन्ही बँकांचे मिळून जवळपास 5 हजार 281 कोटींचे कर्ज घेतले आहे. त्याच्या सुनावनीदरम्यान ही माहिती अनिल अंबानी यांनी न्यायालयात दिली.

नेमकं प्रकरण काय?

2012 साली अनिल अंबानींची कंपनी असलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने तीन चिनी बँकांकडून जवळपास 5 हजार 281 कोटी कर्ज घेतले होते. अंबानी यांनी इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना लिमिटेड मुंबई ब्रँच, चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्झिम बँक ऑफ चायना अशी या तीन चिनी बँकाकडून कर्ज घेतलं होतं. याबद्दल बँकांचे म्हणणे आहे की, अनिल अंबानींनी या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती. पण अंबानी आता ही गोष्ट नाकारत आहेत. कर्जासाठी वैयक्तिक हमी कधीच दिली नव्हती असं सांगत आहेत.

आई आणि मुलाकडून घेतले 800 कोटी-

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनिल अंबानी यांनी सांगितलं की, मी माझ्या आईकडून 500 कोटी आणि मुलाकडून 310 कोटींचे कर्ज घेतले आहे. नुकतेच अनिल अंबानी यांच्या क्रेडिट कार्डवरील महागड्या शॉपिंगबद्दल विचारले असता करण्यात आले आहे का असे विचारले असता ते म्हणाले की, क्रेडिट कार्ड त्यांच्या आईने वापरले आहे.

ब्रिटनमधील न्यायालयाने 22 मे 2020 रोजी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, अनिल अंबानी यांनी 21 दिवसांत तीन चिनी बँकांना सुमारे 5 हजार 500 कोटी रुपये द्यावेत. नंतर अंबानी यांनी बँकेचं कर्ज भरलं नव्हतं. त्यानंतर 15 जून रोजी इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायनाने अनिल अंबानी यांना त्यांची सर्व मालमत्ता उघड करण्यास सांगितले होते. त्यावेळेस अंबानी यांनी त्यांची मालमत्ता 74 लाख असल्याचं सांगितले होते. पण आता या बँकांनी म्हटलंय की, अनिल अंबानी यांच्याकडून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आम्ही सर्व कायदेशीर मार्गांचा पाठपुरावा करणार आहोत.

इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना (Industrial and Commercial Bank of China)एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना (Export-Import Bank of China) आणि चायना डेव्हलपमेंट बँक (China Development Bank ) या तीन चिनी बँकांनी लंडनमधील कोर्टाला कळवून मागणी केली आहे. या बॅंकां आता अनिल अंबानी यांच्याकडून कर्ज वसूलीसाठी सर्व कायदेशीर मार्गाचा वापर करणार आहेत.

