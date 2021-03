सण उत्सवामुळे एप्रिल महिन्यात इतक्या दिवस बँका राहणार बंद

Bank Holiday Alert : एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होत आहे. या आर्थिक वर्षांमध्ये अनेक बदल होणार असून याचा परिणाम थेट सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यावर पडणार आहे. एप्रिल महिन्यात किती दिवस बँकाचं कामकाज चालू राहणार याची माहिती जाणून घेणं गरजेचं आहे. एप्रिमध्ये तब्बल ११ दिवस बँकाची दारं बंद राहणार आहेत. यामध्ये गुडीपाडवा, गुड फ्रायडे, राम नवमी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या सुट्टया राहणार आहेत. मार्च महिन्याअखेर कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे काही दिवस बँका बंद होत्या. तर आता एप्रिलची सुरुवातच बँकेच्या सुट्टीनं होणार आहे. ११ दिवस बँका बंद असल्या तरीही डिजिटल व्यवहार, एटीएम आणि इंटरनेट बँकिगमधून व्यवहार सुरु राहणार आहेत. पाहा एप्रिलमध्ये कधी आणि का बँका बंद राहणार आहेत.. तारीख वार सण/उत्सव/

सुट्टीचं कारण एक एप्रिल गुरुवार नवीन आर्थिक वर्ष दोन एप्रिल शुक्रवार गुड फ्रायडे चार एप्रिल रविवार रविवार १० एप्रिल शनिवार दुसरा शनिवार ११ एप्रिल रविवार रविवार १३ एप्रिल मंगळवार गुडी पाडवा १४ एप्रिल बुधवार डॉ. आंबेडकर जयंती १८ एप्रिल रविवार रविवार २१ एप्रिल बुधवार राम नवमी २४ एप्रिल शनिवार चौथा शनिवार २५ एप्रिल रविवार रविवार हेही वाचा : रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी



