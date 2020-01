विजय मल्ल्याला पहिल्याच दिवशी दणका; संपत्तीचा होणार लिलाव

नवी दिल्ली : नऊ हजार कोटींची फसवणूक केल्याचा तसेच मनी लाँडरिंगचा आरोप असलेल्या विजय मल्ल्याला नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जोरदार दणका बसला आहे. ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018’अंतर्गत पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयाने एसबीआयसह अनेक बँकांना विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करून तिचा लिलाव करून विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दरम्यान, न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयातअपील करण्यासाठी विजय मल्ल्याला १८ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाने पीएमएलए न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यास बँकाना मल्ल्याच्या संपत्तीचा लिलाव करून पैसे परत मिळविण्याचा मार्ग लवकर मोकळा होईल. दरम्यान, डेट रिकव्हरी ट्रिब्यूनलच याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतो, असा आक्षेप मल्ल्याच्या वकिलांनी घेतला होता. मात्र तो आक्षेप नाकारण्यात आला. तसेच ईडीनेही या वसुलीवर काहीच आक्षेप नसल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. त्यामुळेही कोर्टाने मल्ल्याची संपत्ती वसूल करण्याची बँकांना परवानगी दिली आहे. राजकारणापासून आम्ही नेहमी दूर असतो : बिपीन रावत किंगफिशर एअरलाइन्सचा प्रमुख असलेल्या विजय मल्ल्यावर 9 हजार कोटींची फसवणूक केल्याचा तसेच मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे. 2012 साली किंगफिशर एअरलाईन्स सुरु केल्यानंतर अति-महत्वाकांक्षेने विजय मल्ल्या अडचणीत सापडला होता. परिणामी मल्ल्याला बँकांकडून कर्ज घेण्याशिवाय परिरय उरला नाही. मात्र कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यानंतर मल्ल्याने इंग्लंड मध्ये आश्रय घेतला आहे. विभाज्य मल्ल्याकडे इंग्लंडचे नागरिकत्व असल्याने तेथील न्यायालयात त्याच्या भारतातील प्रत्यार्पणाविषयीचा खटला सुरु आहे. विजय मल्ल्यावर 16 बँकांचे मिळून 9000 कोटींचे कर्ज बँकेचे नाव रक्कम (कोटींमध्ये)

स्टेट बँक ऑफ इंडिया - 1600

पंजाब नॅशनल बँक - 800

आयडीबीआय बँक - 800

बँक ऑफ इंडिया - 650

बँक ऑफ बडोदा - 550

युनायटेड बँक ऑफ इंडिया - 430

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - 410

युको बँक - 320

कॉर्पोरेशन बँक ऑफ इंडिया - 310

सेंट्रल बँक ऑफ मैसूर - 150

इंडियन ओव्हरसीज बँक - 140

फेडरल बँक - 90

पंजाब सिंध बँक - 60

एक्सिस बँक - 50

