Mutual Fund मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; उद्यापासून लागू होणार नवीन नियम

नवी दिल्ली: भारतीय शेअर बाजारातील नियामक संस्था 'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने' (SEBI) इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या खरेदी-विक्रीची वेळ बदलून 3 वाजेपर्यंत केली आहे. आता या बदलानंतर गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडच्या खरेदी आणि विक्रीसाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला debt schemes आणि conservative hybrid fund खरेदीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

19 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवा नियम-

म्युच्युअल फंडांच्या खरेदी-विक्रीचे हे नवे वेळापत्रक 19 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. सेबीच्या या निर्णयाचा तपशील देताना असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) संस्थेचे अध्यक्ष नीलेश शहा यांनी ट्विट करुन इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या कटऑफ टायमिंगमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

Cut off timings for both subscription and redemption for all schemes other than those categorised as Debt Schemes and Conservative Hybrid Fund is being restored to the original cut-off timings of 3:00 p.m. effective from Monday October 19, 2020.

