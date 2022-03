By

7th Pay Commission: केंद्र (Central government employees) आणि पेशनर्ससाठी (Pensioners) मोठी आनंदाची बातमी आहे. ३० मार्चला झालेल्या बैठकीमध्ये महागाई भत्त्यामध्ये(Dearness allowance Hike) 3 टक्क्यांनी वाढ मिळणार आहे. प्रारंभिक वार्षिक इनव्हॉइसिंग प्रक्रिया 31 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला

AICPI-IW डिसेंबरची आकडेवारी समोर आल्यापासून कर्मचारी 3 टक्के DA वाढीच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 टक्के DA वाढीची घोषणा करण्यात आली आहे. कर्मचार्‍यांना मार्चच्या पगारासह नवीन डीए खात्यात जमा केले जाईल. (DA Hiked by 3 percent for Central Govt Employees, Cabinet to Announce Today)