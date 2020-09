चीनसह पूर्व आशियातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा संसर्ग

टोकियो: जगभरात कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. चीनमधून सुरु झालेल्या या कोरोनाच्या साथीने आज जगाला कवेत घेतले आहे. पण चीन मात्र देशातील परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याचे दाखवत आहे. दुसऱ्याबाजूला पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याची माहिती जागतिक बँकेने दिली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक तसेच चीनमध्ये गेल्या 50 वर्षांतील सर्वात मंद आर्थिक वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे एका आर्थिक अहवालात जागतिक बँकेने सोमवारी म्हटले आहे.

कोरोना महामारीने सर्व देशांची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. पूर्व आशियातील देशांसह पॅसिफिक तसेच चीनमध्ये 1967 नंतरची सर्वात मंद आर्थिक वाढ होईल. तसेच या काळात 3.8 कोटी लोक गरिबीच्या खाईत ढकलली गेलेली असतील. या भागातील आर्थिक वाढ फक्त 0.9 टक्के (1967 नंतरचा सर्वात कमी दर) राहील. पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांची अर्थव्यवस्था साडेतीन टक्क्यांनी आकुंचन पावेल असा अंदाजही जागतिक बँकेच्या (World Bank) अहवालात आहे.

Coronavirus pandemic is expected to stoke the slowest growth in more than 50 years in East Asia & the Pacific as well as China, World Bank said in an economic update on Monday. The bank said the region is expected to grow by only 0.9% in 2020, the lowest rate since 1967: Reuters

