दोन हजारांची नोट बंद होतेय? रिझर्व्ह बँकेकडून स्पष्टीकरण

मुंबई: पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटाबंदीनंतर 2000 रुपयाची नवी नोट रिझर्व्ह बँकेने चलनात आणली. पण रिझर्व्ह बँकेच्या कमर्चाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या असून सरकार लवकरच दोन हजार रुपयाच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेणार असल्याचा मेसेज व्हायरल होतो आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्हायरल होणारा हा मेसेज खोटा असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात येत आहे.

There are social media reports about cancellation of RBI officers' leave/LFC. It is clarified that this information is not correct and no such order has been issued by the RBI.

— ReserveBankOfIndia (@RBI) August 17, 2019