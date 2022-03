By

जर तुम्ही सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. या ट्रेडिंग आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने तसेच चांदीच्या भावात (Gold Silver Price) घसरण नोंदवण्यात आली आहे. या घसरणीमुळे सोने खरेदीदारांमध्ये काहीसा उत्साह दिसून येत आहे. (Today's Gold Silver Rate Updates)

रशिया आणि युक्रेन (Russia-Ukraine war) यांच्यात गेल्या 34 दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धाच्या दरम्यान भारतासह जगभरातील सराफ बाजारात अस्थिरता कायम असून सोने-चांदीच्या भावात चढ उतार पाहायला मिळत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या तेजीदरम्यान सोने तसेच चांदीच्या किंमतीत झालेली घसरण ही खरेदीदारांच्या दृष्टीने वाढ मानली जात आहे.

या व्यापारी आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सोन्याबरोबरच चांदीचे भावही कमी झाले आहेत. मागील व्यापारी आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारच्या तुलनेत सोमवारी सोने प्रति 10 ग्रॅम 201 रुपयांनी स्वस्त झाले, तर चांदी 1099 रुपये प्रति किलोने स्वस्त झाली.

सोमवारी सोन्याचे दर 201 रुपये प्रति दहा ग्रॅमवर कमी होऊन 51,691 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले. याआधी शुक्रवारी सोने 51,892 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. त्याचबरोबर चांदीचा भाव 1099 रुपयांनी स्वस्त होऊन 67592 रुपये प्रति किलोवर बंद झाला. याआधी शुक्रवारी चांदी 68,691 प्रति किलोच्या पातळीवर बंद झाली होती.

14 ते 24 कॅरेट सोन्याचा नवा भाव

सोमवारी 24 कॅरेट सोने 201 रुपयांनी स्वस्त होऊन 51691 रुपये, 23 कॅरेट सोने 200 ते 51484 रुपये, 22 कॅरेट सोने 184 ते 47349 रुपये, 18 कॅरेट सोने 151 रुपयांनी स्वस्त होऊन 38768 रुपये आणि 14 कॅरेट सोने 118 रुपयांनी स्वस्त होऊन 30239 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले.

अशा प्रकारे जाणून घ्या सोन्याची शुद्धता (How to Identify Purity of Gold)

आता सोन्याची शुद्धता तपासायची असेल, तर त्यासाठी सरकारने एक अॅप बनवले आहे. बीआयएस केअर अॅपद्वारे ग्राहक सोन्याची शुद्धता तपासू शकतात. या अॅपद्वारे तुम्ही केवळ सोन्याची शुद्धता तपासू शकत नाही, तर त्यासंबंधी कोणत्याही तक्रारीही करू शकता.

मिस्ड कॉल देऊन अशा प्रकारे सोन्याची नवीन किंमत (Latest price of gold) जाणून घ्या

22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांचे किरकोळ दर (Retail rates) जाणून घेण्यासाठी तुम्ही 8955664433 वर मिस कॉल करू शकता. थोड्याच वेळात एसएमएसद्वारे दर प्राप्त होतील. यासह, वारंवार अपडेट्सबद्दल माहितीसाठी तुम्ही www.Ibja.Co ला भेट देऊ शकता.

हॉलमार्क (Hallmark) पाहूनच सोने खरेदी करा

सोने खरेदी करताना त्याची गुणवत्ता लक्षात ठेवा. हॉलमार्क (Hallmark) पाहूनच सोन्याचे दागिने (Gold jewelry) खरेदी करावेत. हॉलमार्क ही सोन्याची सरकारी हमी आहे आणि ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) ही भारतातील एकमेव एजन्सी आहे, जी हॉलमार्क ठरवते. हॉलमार्किंग योजना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स अॅक्ट, नियम आणि नियमांनुसार चालते.