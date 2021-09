By

- शिल्पा गुजर

सरकार हिंदुस्थान कॉपर मधील (Hindustan Copper) 10 टक्के हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. सरकार हा हिस्सा 1122 कोटी रुपयांना विकणार आहे. सरकार हिंदुस्थान कॉपरमधील 10 टक्के हिस्सा ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून विकणार असल्याची माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी बुधवारी ट्विट करुन दिली. यात 5 टक्के ग्रीन शू पर्याय आहे. हिंदुस्थान कॉपरचा ऑफर फॉर सेल (OFS) आजपासून सुरु झाला आहे. पण किरकोळ गुंतवणूकदार शुक्रवारी बोली लावतील, अशी शक्यता आहे.

हिंदुस्थान कॉपरच्या ऑफर फॉर सेलची इश्यू प्राईस 116 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हिंदुस्थान कॉपरचे शेअर्स बुधवारी 1.27 टक्क्यांनी घसरून 124.5 रुपयांवर बंद झाले. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये हिंदुस्थान कॉपरचा निव्वळ नफा 110 कोटी रुपये होता, तर आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये तो 598 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील एंटरप्राइझचे (CPSE) एकूण उत्पन्न 1822 कोटी रुपये होते. तर आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये कंपनीचा महसूल 888.81 कोटी रुपये होता.

सरकारने आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, आतापर्यंत सरकारला केवळ 8369 कोटी रुपयेच उभे करता आले आहेत. सरकारने अॅक्सिस बँकेतील आपला संपूर्ण हिस्सा विकला आहे. सरकारने एसयूटीआयद्वारे SUUTI (pecified Undertaking of the Unit Trust of India) हिस्सा विकला होता. अॅक्सिस बँकेतील आपला हिस्सा विकून 3994 कोटी रुपये जमवले. एनएमडीसीमधील (NMDC) हिस्सा विकून 3654 कोटी रुपये जमा केले. दुसरीकडे, सरकारने हुडकोमधील (Hudco)हिस्सा विकून 720 कोटी रुपये जमा केले आहेत.

