सर्वसामान्यांना जबर दणका; अल्पबचत व्याजदरांमध्ये मोदी सरकारकडून भरभक्कम कपात

नवी दिल्ली : काल 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष 2020-2021 ची समाप्ती झाली. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरिस मोदी सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा धक्का दिला आहे. मोदी सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात मोठी कपात केली आहे. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने केलेली ही कपात धक्कादायक मानली जात असून मध्यमवर्गीयांच्या आयुष्यावर हा निर्णय दुरगामी परिणाम साधणारा मानला जात आहे. सरकारने छोट्या बचतींच्या व्याजदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करुन सर्वसामान्य लोकांना मोठा झटका दिला आहे. बचत खाते, पीपीएफ, टर्म डिपॉसिट, आरडी ते वयस्कर लोकांसाठीच्या असलेल्या बचत योजनांवरील व्याजदरांमध्ये सरकारने भरभक्कम अशी कपात केली आहे. ही कपात नवे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये लागू असेल. आज 1 एप्रिलपासून लागू झालेले हे नवे व्याजदर 30 जून 2021 पर्यंत अंमलात असतील.

Govt cuts interest rates on small savings wef from April 1

Savings deposit revised from 4% to 3.5%,annually.

PPF rate down from 7.1% to 6.4%,annually.

1 yr time deposit revised from 5.5% to 4.4%,quarterly.

Senior citizen savings schemes rate down from 7.4% to 6.5%,quarterly&paid pic.twitter.com/x05Hko3vho

