Share Market: भांडवली बाजार तेजीत; सेन्सेक्स आणि निफ्टीत वाढ

नवी दिल्ली: जागतिक बाजारापेठेत सकारात्मक ट्रेंड असताना, एचडीएफसी, इन्फोसिस आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स सोमवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात सुमारे 400 अंकांनी वधारताना दिसले.

सत्राच्या सुरुवातीला बीएसईचा (BSE) शेअर्सचा सेन्सेक्स 396 अंकांनी वाढून 40,905.49 वर स्थिरावला. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी (NIFTY) 107.85 अंकांनी म्हणजेच 0.91 टक्क्यांनी वाढून 12,022.05 वर स्थिरावला.

सेन्सेक्समध्ये स्टेट बँकेचे शेअर्स सर्वाधिक सुमारे तीन टक्क्यांनी वाढला आहे. आयटीसी, पॉवरग्रीड, अॅक्सिस बँक, एनटीपीसी, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी आणि कोटक बँकेचे शेअर्सही वाढताना दिसले आहेत.

