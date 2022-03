Petrol-Diesel Price: गडकरी म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणाबाहेर; जाणून घ्या दर

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. भारतीय तेल कंपन्यांनी आज रविवारीही तेलाच्या किमती वाढवल्या आहेत. IOCL च्या ताज्या अपडेटनुसार, दिल्लीत पेट्रोल प्रति लिटर 50 पैशांनी तर डिझेल 55 पैशांनी महागले आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर आता 98.61 रुपयांवरून 99.11 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर 89.87 रुपयांवरून 90.42 रुपये प्रति लिटर झाला आहे.

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) च्या ताज्या अपडेटनुसार, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत आज (रविवार) म्हणजेच 27 मार्च 2022 रोजी पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 53 पैशांनी वाढ करण्यात आली होती, तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ५८ पैशांनी वाढ झाली आहे. मुंबईत पेट्रोलचा दर 113.35 रुपये प्रति लिटरवरून आता 113.88 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. तर डिझेलचा दर 97.55 रुपये प्रति लिटरवरून आता 98.13 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. (Petrol-Diesel Price: Gadkari says petrol-diesel prices out of control; Find out the rates)

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आमच्या नियंत्रणाबाहेर: नितीन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या दरांचे समर्थन केले आहे. नुकतेच गडकरी म्हणाले की, रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, त्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर झाला आहे. ही परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे ते म्हणाले.

10 मार्च रोजी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता होती, मात्र पेट्रोलियम कंपन्यांनी 22 मार्चपासून दर वाढवण्यास सुरुवात केली. भारतीय पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांनी 24 मार्च व्यतिरिक्त गेल्या 6 दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या आहेत.

अशा प्रकारे घरबसल्या तेलाच्या किंमती तपासा-

या वेबसाइटवर क्लिक करा https://iocl.com/petrol-diesel-price किंवा Google च्या प्ले स्टोअरवरून IOC चे अ‍ॅप डाउनलोड करा. तसेच 9224992249 वर एसएमएस करा. यासाठी RSP-स्पेस-पेट्रोल पंप डीलरचा कोड लिहून 9224992249 या क्रमांकावर एसएमएस करावा लागेल.