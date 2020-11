Share Market: घसरणीनंतर भांडवली बाजार उसळला

मुंबई: देशातील भांडवली बाजारात आठवड्याच्या शेवटच्या सत्रात सुरुवातीला तेजी दिसून येत आहे. शुक्रवारी सकाळीच सेन्सेक्स आणि निफ्टीच्या निर्देशांकात वाढ झाली आहे. सेन्सेक्समध्ये 132.18 अंशांनी वाढ होऊन तो 43,732.14 अंशावर गेला आहे. तर निफ्टीमध्ये 63 अंशांची वाढ झाली असून निफ्टी (Nifty) 12,835 अंशांवर गेला आहे.



सत्राच्या सुरुवातीला बजाज फायनान्स, एल अॅण्ड टी आणि टाटा स्टील मध्ये सर्वाधिक वाढ होताना दिसत आहे. तर RIL बजाज फायनान्स आणि एचडीएफसी बँकेचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात सक्रिय दिसत आहेत.

Sensex opens 130 points up, currently trading at 43,725 points with a gain of 125 points.

Nifty currently at 12,835 points, up by 63 points. pic.twitter.com/kws6VkADmA

— ANI (@ANI) November 20, 2020