Share Market: आतापर्यंतची सर्वोत्तम सुरुवात! पहिल्यांदाच सेन्सेक्स 43 हजारांपेक्षा जास्त अंशांनी उघडला

मुंबई: बिहारच्या निकालानंतर देशातील भांडवली बाजारात मोठी तेजी आली आहे. आज सत्राच्या सुरुवातीलाचा सेन्सेक्स विक्रमी अंकांनी सुरु झाला. ही एकाद्या सत्राची आतापर्यंतची सगळ्यात उच्चांकी सुरुवात ठरली आहे. आज सेन्सेक्समध्ये 166.04 ची वाढ होऊन 43,444.06 अंकांनी सुरुवात झाली आहे. निफ्टीच्या निर्देशांकमध्ये 81.25 अंशांची वाढ होऊन तो 12712 ने सुरु झाला आहे. निफ्टीत 0.64 टक्क्यांची वाढ दिसली आहे.

मागील सत्रात रेकॉर्ड ब्रेक वाढ-

मागील सत्रात सेन्सेक्स रेकॉर्ड ब्रेक 43 हजारांच्या वर तर निफ्टी निर्देशांक 12,600 अंशापर्यंत गेला होता. विशेष म्हणजे सेन्सेक्समध्ये 500 पेक्षा जास्त अंशांनी वाढ झाली असून तो रेकॉर्ड ब्रेक 43 हजारांच्या पुढे गेला होता. मंगळवारी सेन्सेक्स जवळपास 1.5 टक्क्यांने तर निफ्टी 1 टक्क्याने वाढताना दिसला होता.

Sensex opens at an all-time high of 43,444.06, up by 166.4 points. pic.twitter.com/Yvt60D8VlS

— ANI (@ANI) November 11, 2020