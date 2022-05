या स्टॉकचा 6 महिन्यांत 1700 टक्के परतावा; गुंतवणूकदार मालामाल | Share Market Investment

By

Best Stock to Buy from Share Market: रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सेकेंडरी मार्केटमध्ये दबाव असूनही, भारतीय शेअर बाजारात असे अनेक शेअर्स आहेत ज्यांनी उत्कृष्ट परतावा दिला आहे. सेजल ग्लास (Sejal Glass) स्टॉक हा असाच एक स्टॉक आहे. हा स्मॉलकॅप मल्टीबॅगर स्टॉक Q4 FY2022 मधील 90 मल्टीबॅगर स्टॉकपैकी एक आहे. हा स्टॉक फक्त बीएसईवर लिस्टेड आहे आणि हा भारताचा अल्फा स्टॉक देणारा स्टॉक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. हा स्टॉक 13.65 रुपयांवरून 244.90 रुपयांपर्यंत वाढला असून केवळ 6 महिन्यांत सुमारे 1700 टक्के परतावा दिला आहे.

हा मल्टीबॅगर स्टॉक गेल्या 1 महिन्यापासून विक्रीच्या दबावाखाली आहे. गेल्या 1 महिन्याच्या कालावधीत 399 रुपयांवरून 245 रुपयांपर्यंत घसरला आहे. यात 1 महिन्यात सुमारे 40 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्याच वेळी, 2022 मध्ये, आतापर्यंत हा स्टॉक 25.50 रुपयांवरून 244.90 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या वर्षी आतापर्यंत, स्टॉक सुमारे 850 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या 6 महिन्यांत हा मल्टीबॅगर स्टॉक 13.65 रुपयांवरून 244.90 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. 6 महिन्यांच्या कालावधीत, या शेअरने 1700 टक्के परतावा दिला आहे. सेजल ग्लासचे सध्याचे मार्केट कॅप 250 कोटी रुपये आहे.

सेजल ग्लासने गेल्या 6 महिन्यांत अल्फा रिटर्न दिला आहे आणि या काळात सर्व महत्त्वाच्या बेंचमार्क निर्देशांकांना मोठ्या फरकाने मागे टाकले आहे. निफ्टीने गेल्या 6 महिन्यांत शून्य परतावा दिला आहे. या कालावधीत त्यात 10.70 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्याचप्रमाणे, बीएसई सेन्सेक्सही गेल्या 6 महिन्यांत सुमारे 10.85 टक्क्यांनी घसरला आहे, तर याच कालावधीत बीएसई स्मॉलकॅप निर्देशांक 12.75 टक्क्यांनी घसरला आहे. त्याच वेळी, गेल्या 6 महिन्यांत मिडकॅप निर्देशांक 16 टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.