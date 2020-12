शेअर बाजाराची विक्रमी सुरुवात, नव्या शिखरावर सेन्सेक्स

मुंबई- शेअर बाजार पुन्हा एकदा नव्या उंचीवर पोहोचला आहे. सेन्सेक्सने सोमवारी एका नव्या विक्रमाला गवसणी घालत 180.05 अकांच्या वाढीसह 47153.59 स्तरावर सुरु झाला. तर निफ्टीची सुरुवातही चांगली झाली. यापूर्वी 21 डिसेंबरला सेन्सेक्स ऑल टाइम हाय 47055.69 स्तरावर पोहोलचला होता. सुरुवातीच्या व्यवहारानंतर सेन्सेक्स 307.20 अंकाच्या उसळीसह 47280.74 स्तरावर पोहोचला होता आणि 47310.76 अंकाच्या नव्या शिखराला स्पर्श केला होता. तर निफ्टी 13850.95 स्तरावर पोहोचला होता.

संपूर्ण वर्षभर बाजारात व्यापक चढ-उतार दिसून आला. एकीकडे बाजार ऐतिहासिक खालच्या स्तरावर गेला. तर दुसरीकडे जोरदार तेजीही दिसून आली. कधीतर एकाच दिवशी जबरदस्त चढ-उतार दिसून आला. बाजारातील या घडामोडींमुळे छोटे आणि नवे गुंतवणूकदारही हैराण झाले. मार्चच्या अखेरीपर्यंत रसातळाला गेलेला सेन्सेक्स आणि निफ्टी पुन्हा उसळी घेईल असे कोणालाही वाटले नव्हते. एकंदरात 2020 मधील बाजारातील चढ-उतार कल्पनेपलीकडचा आहे.

Sensex up by 303 points, currently trading at 47,276 points.

Nifty up by 94 points, currently trading at 13,844 points. pic.twitter.com/N6RgKl7crn

