सेन्सेक्स, निफ्टीत उच्चांकी वाढ; Joe Biden यांच्या विजयाने जगभरातील बाजारात तेजी

नवी दिल्ली: सध्याच्या मोठ्या जागतिक घडामोडींचा परिणाम आज भारतातील शेअर मार्केटवर दिसला आहे. आठवड्यातील पहिल्या दिवशीच देशातील शेअर बाजारात मोठी तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीत विक्रमी वाढ झाली आहे. तब्बल 200 सत्रांनंतर निफ्टीने रेकॉर्ड उच्चांक गाठला आहे. पहिल्या सत्रात आतापर्यंत सेन्सेक्स 42,473 पर्यंत गेला आहे तर निफ्टी 12430.50 पर्यंत जाऊन रेकॉर्ड केला आहे.

शेअर मार्केटमध्ये उसळी-

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आणि अमेरिकेतील निवडणुकीच्या निकालानंतर भारतीय शेअर बाजाराने मोठी उसळी घेतली आहे. आज सेन्सेक्समध्ये 584.09 म्हणजे 1.39 टक्क्यांनी तर निफ्टीत 147.10 म्हणजे 1.20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

Sensex up 619 points, currently at 42,512; Nifty at 12,444 pic.twitter.com/B5PXOwaN8z

