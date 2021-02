SBI च्या 40 कोटी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी, आधार कार्ड जोडा अन्यथा...

नवी दिल्ली- देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या एसबीआय खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. बँकेने आपल्या खातेधारकांना आधार कार्डबरोबर आपले खाते लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. बँकेने ही माहिती आपल्या अधिकृत टि्वटर अकाऊंटवरुन दिली आहे. एसबीआयमधील बचत खात्याशी आधार लिंक करण्याच्या चार पद्धती आहेत. ATM, इंटरनेट बँकिंग, शाखेत जाऊन किंवा SBI च्या ऍपवरुन आधार कार्ड लिंक करता येईल.

का आवश्यक आहे आधार कार्ड

जर तुम्ही एखाद्या सरकारी योजनेचा फायदा घेत असाल किंवा तुमच्या खात्यात गॅस किंवा इतर सबसिडी जमा होत असेल. तर आधार कार्ड खात्याबरोबर जोडणे आवश्यक आहे, असे एसबीआयने म्हटले आहे.

आपल्या खात्याशी आधार लिंक करण्याच्या चार पद्धती आहेत. सर्वात आधी नेट बँकिंगबाबत जाणून घेऊयात.

एसबीआय कॉर्पोरेट वेबसाइट bank.sbi किंवा www.sbi.co.in वर जाऊन मेन पेज बॅनर Link your AADHAAR Number with your bank (आपल्या आधार नंबरला आपल्या बँक खात्याशी जोडा) वर आपला आधार नंबर जोडण्यासाठी स्क्रिनवर दिसत असलेल्या सूचनांचे पालन करा.

We would like to inform our customers that Aadhaar Card seeding is mandatory for those desirous of receiving any benefit or subsidy from Govt. of India through Direct Benefit Transfer.#DirectBenefitTransfer #AadhaarCard pic.twitter.com/EICJUbBeVC

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 17, 2021