चंदा कोचर यांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका, उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली- आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. बँकेने त्यांना बडतर्फ करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका चंदा कोचर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे.

न्या. संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, आम्हाला माफ करा, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करु इच्छित नाही. हे प्रकरण खासगी बँक आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील आहे. चंदा कोचर यांना आयसीआयसीआय बँकेने सीईओ आणि एमडी पदावरुन बडतर्फ केले होते. या निर्णयाला कोचर यांनी 5 मार्च रोजी आव्हान दिले होते.

Supreme Court refuses to interfere with Bombay HC order which dismissed the petition filed by former ICICI Bank Chief Executive Officer and Managing Director, Chanda Kochhar challenging her termination last year, in connection with ICICI-Videocon case pic.twitter.com/DIPVeJRw28

