रुस-युक्रेन युद्धामुळे (Russia-Ukraine war) जागतिक बाजारपेठेत बरीच अस्थिरता आहे. याचा परिणाम देशांतर्गत शेअर बाजारांवरही (Share Market) होत आहे. असे असूनही, टाटा ग्रुपचा स्टॉक ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पिंग्ज अँड असेंबलीज लिमिटेडमध्ये (Automotive Stampings and Assemblies Ltd) लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या एका महिन्यात, हा स्टॉक 285 रुपयांवरुन (22 फेब्रुवारी 2022) 415.45 रुपयांवर (22 मार्च 2022) वाढला. दरम्यान, या शेअरने 244.40 रुपये (25 फेब्रुवारी 2022) ची नीचांकी पातळी गाठली होती. पण नंतर मात्र तेजी दाखवत हा शेअर गुंतवणूकदारांसाठी मल्टीबॅगर ठरला. गेल्या वर्षभरात या शेअरने 1000 टक्के परतावा दिलेला आहे. पण, हा एक अस्थिर स्टॉक आहे. 22 मार्च रोजी सलग तिसऱ्या ट्रेडिंग सत्रात या शेअरमध्ये लोअर सर्किट लागले होते.

1 वर्षात 1 लाखाचे 11 लाख

गेल्या एका वर्षात ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पिंग्ज अँड असेंबलीज लिमिटेडमध्ये (Automotive Stampings and Assemblies Ltd) हा शेअर जवळपास 1,000 टक्क्यांनी वाढला आहे. म्हणजेच वर्षभरापूर्वी एखाद्याने या शेअरमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर आज त्याचे 11 लाख रुपये झाले असते. वर्षभरात या शेअरचा प्रवास 35.75 रुपये (23 मार्च 2020) आणि 415.45 (22 मार्च 2022) असा झाला. स्टॉकचा सर्वकालीन उच्चांक (All Time High) 925.45 रुपये आणि सर्वकालीन निचांक (All Time Low) 30.25 रुपये होता.

गेल्या 6 महिन्यांचा रिटर्न चार्ट पाहिला तर, या शेअरने गुंतवणूकदारांना 500 टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. या शेअरची सध्याची ट्रेड वॉल्‍यूम 17,220 आहे. त्यामुळे हा लो लिक्विड हाय रिस्‍क स्‍टॉक आहे. त्यामुळे अगदी छोट्या ट्रिगरवरही हा शेअर खूप अस्थिर असू शकतो.

TATA ऑटोकॉम्प सिस्टम्सची उपकंपनी

ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पिंग्स अँड असेंबलीज लिमिटेड (ASAL), टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेडची उपकंपनी आणि टाटा एंटरप्राइझचा भाग आहे. ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पिंग्स अँड असेंबलीज लि. शीट मेटल घटक, वेल्डेड असेंब्ली आणि प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टरसाठी मॉड्यूल्स बनवते आणि पुरवते. कंपनीच्या प्रॉडक्‍ट रेंजमध्ये बॉडी इन व्हाइट (BIW) स्ट्रक्चरल पँटस, स्किन पॅनेल्स, फ्यूएल टँक्‍स, रीअर ट्विस्ट बीम, ऑइल सम्‍प्‍स आणि सस्पेंशन यांचा समावेश आहे. ASAL चे सध्या पुण्यात आणि उत्तराखंडमधील पंतनगरमध्ये दोन प्लांट्स आहेत.

