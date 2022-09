IPO: आजपासून 2 आयपीओ खुले, कमाईची सुवर्ण संधी...

गेल्या काही दिवसांत अनेक लोकांनी शेअर मार्केटमध्ये रस दाखवायला सुरुवात केली आहे. कारण कोरोनानंतर आतापर्यंत जवळपास 10 कोटींहून अधिक डिमॅट खाती उघडण्यात आली आहेत. शेअर्समध्ये पैसे गुंतवण्याव्यतिरिक्त शेअर मार्केटमध्ये कमाईचे इतरही अनेक मार्ग आहेत. म्हणजेच गुंतवणूकदार आयपीओमध्ये पैसे गुंतवून मजबूत कमाई करू शकतात. येत्या काळात शेअर बाजारात अनेक आयपीओ येणार आहेत, ज्याचा फायदा तुम्हाला घेता येऊ शकतो.

या वर्षी किती आयपीओ येतील ?

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजवर मिळालेल्या माहितीनुसार, यावर्षी 53 आयपीओ बाजारात येणार आहेत. त्यापैकी 19 आयपीओ बीएसई मेन बोर्डवर लिस्ट केले जातील आणि 34 IPO बीएसई एसएमई विभागामध्ये लिस्ट केले जातील. जर तुम्ही शेअर बाजारात मजबूत कमाई करण्यासाठी आयपीओची वाट पाहत असाल, तर या महिन्यात तुम्हाला आयपीओमध्ये पैसे गुंतवण्याच्या अनेक संधी आहेत.

इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड (Insolation Energy Ltd)



सोलर पॅनल उत्पादक कंपनी इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेडचा (Insolation Energy Ltd) आयपीओ आजपासून खुला झाला आहे आणि तुम्ही या आयपीओमध्ये 29 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पैसे गुंतवू शकता. कंपनीने आयपीओची साईज 22.16 कोटी रुपये ठेवली आहे आणि त्याची ऑफर किंमत म्हणजेच प्राइस बँड 36-38 रुपयांच्या दरम्यान निश्चित केला आहे.



माग ऍडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (Maagh Advertising And Marketing Services Ltd)



माग ऍडव्हर्टायझिंग ही एक जाहिरात कंपनी आहे जी क्रिएटिव्ह आणि मीडिया सर्व्हिस देते. कंपनीने आज अर्थात 22 सप्टेंबरपासून आयपीओ खुला केला आहे, आणि यात गुंतवणूकदार 29 सप्टेंबरपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. या आयपीओची साईज 9.12 कोटी रुपये ठेवण्यात आली असून त्याची किंमत 60 रुपये ठेवली आहे.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.