अश्लीलतेचा उन्माद डीजे!

नागरिकांनो, अश्लील गाण्यांवर नाचण्यासाठीच काही नतध्रष्ट लोकांना डीजे पाहिजे आहे. या लोकांना कितीही समजून सांगितलं आवाजाची मर्यादा कमी करा तरी ते करत नाहीत, वरकरणी बोलतात आणि प्रत्यक्षात डीजेवर अश्लील गाणी लावून खुला कामवासनेचा बाजार मांडतात. आता तरी नागरिकांनो घराबाहेर पडा आणि डीजे बंद पाडा असंच म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. पुण्यात काही सजग नागरिकांनी डीजे बंद करण्यासाठी मोर्चे काढले आंदोलन केली. पुन्हा पुन्हा काही सजग नागरिक रस्त्यावर उतरून डीजे विरोधात आंदोलन करत आहेत मोर्चे काढत आहेत. सोशल मीडियावरदेखील प्रचंड प्रमाणात डीजेचा विरोध आणि ढोल-ताशांच्या अतिरेकी वादनाचाही विरोध होत आहे..पुण्यात नागरिकांनी आंदोलन केलं आता जिल्ह्यात, महाराष्ट्रातसुद्धा हे आंदोलन पेटेल आणि नागरिक घराबाहेर पडतील. लोक डीजेला विरोध करतील अशी लक्षणे दिसू लागलेली आहेत. कारण सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात लोक डीजेच्या विरोधातील त्यांची नाराजी बोलून दाखवत आहेत.डीजेवर ९९ टक्के अश्लील गाणी लावली जातात. त्यावर तरुण-तरुणी म्हातारे-कोतारे महिला-पुरुष सर्वच जण बेधुंदपणे अश्लील हावभाव करून बिभत्सपणे नाचतात. गणेशोत्सवात हा खुला व्यभिचार गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. त्यासाठीच तर निर्बुद्ध लोकांना डीजे पाहिजे आहे..हिंदूंची देवता गणपती असो की अन्य देवी-देवता असोत. उत्सवाच्या नावाखाली डीजे लावायचा डिजेवर अश्लील गाणी लावून किळसवाणं नाचायचं त्यासाठी या निर्बुद्ध लोकांना डीजे पाहिजे आहे. त्यांना नागरिकांच्या आरोग्याची काही देणं-घेणं राहिलेलं नाही. लोकं मेली तरी चालतील पण अश्लील गाण्यावर आम्ही डीजे लावून दणदणाट करणारच, हीच ह्या गलिच्छ मानसिकतेची लक्षणे आहेत.या गलिच्छ प्रथा, रुढी-परंपरांमुळे हिंदू संस्कृतीचा ऱ्हास होत चालला आहे. भविष्यात पुढची पिढी रस्त्यावर नागडी नाचतानासुद्धा दिसेल. तेव्हा मात्र आपण करंटे ठरू. डीजेचे समर्थन नाहीच. डीजे नाहीच, नकोच बंदच पडला पाहिजे. त्याचं कारणच हे की कितीही समजून सांगितलं तरीही ही निर्बुद्ध लोक डीजेवर अश्लीलच गाणी लावून नंगानाच करू लागलेली आहेत..हिंदूंच्या देवी-देवतांची विटंबना काही हिंदुच करत आहेत आणि असंख्य हिंदू षंढासारखे गप्प बसले आहेत. स्वतःला हिंदू म्हणावणारे राजकारणी फक्त स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, मतांच्या राजकारणासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना खूश ठेवण्यासाठी डीजेचे समर्थन करत आहेत. हिंदूच हिंदूंच्या धर्माचं नुकसान करत आहेत.गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना नंगानाच करण्यासाठी डीजे पाहिजे. डीजे मुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण, नागरिकांचे बिघडणारे आरोग्य याच्याशी ह्या बेधुंद तरुणाईला, 'डीजे'वाल्यांना काहीही देणं-घेणं उरलेलं नाही. मरतोय तर मरू दे पण आम्ही डीजे लावून अश्लील गाण्यावर रस्त्याने खुला व्यभिचार करणार, नंगानाच करणार.. त्यात मुली पण आल्या आणि मुलं पण आली. म्हातारेपण आले अन् चळ सुटलेले नागरिकपण आले. महिलाही आल्या आणि पुरुषही आले. त्यांना फक्त अश्लील गाण्यांवर मनसोक्त नाचायचंय..केवळ आणि केवळ अश्लील गाण्यांवर नाचण्यासाठीच या निर्बुद्ध लोकांना डीजे पाहिजे. हेच लोक तरुण-तरुणी आणि चळ सुटलेले म्हातारे नागरिकसुद्धा डीजे समर्थक हिंदू धर्माचं नुकसान करण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत.हिंदुत्ववादी संघटना षंढ झाल्या आहेतहिंदू धर्म, हिंदू धर्माबद्दल बोलणारे तथाकथित राजकीय पक्ष आणि संघटना ह्या उत्सवातील किळसवाण्या बिभत्स संस्कृतीबद्दल एक शब्दही बोलत नाहीयेत. दहीहंडी उत्सव असो, गणेशोत्सव असो, नवरात्र असो की अन्य सणसमारंभ असोत.. एकसष्ठीचा कार्यक्रम असो किंवा सहस्त्रचंद्रदर्शन सोहळ्याचा कार्यक्रम असो.. वाढदिवसाचा कार्यक्रम असो, लग्न असो की अन्य धार्मिक कार्यक्रम असो.. डीजे वाजवायचा.. डीजेवर हिंदी, मराठी चित्रपटातील अश्लील उडत्या चालीची गाणी वाजवून गलिच्छ नाचायचं. एवढेच फक्त ह्या कामवासनेने पछाडलेल्या गलिच्छ विकृत मानसिकतेच्या तथाकथित गणेश भक्तांचा एकमेव उन्मादाचा जल्लोष चालला आहे. त्यासाठीच त्यांना डीजे पाहिजे आहे..सावध व्हा आणि डीजे पूर्णतः बंद कराआता नागरिकांनाच रस्त्यावर उतरून लाठी-काठी घेऊन डीजे बंद पाडण्याची वेळ आलेली आहे. राजकीय नेते आणि पोलीस प्रशासन यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर बदल घडू शकतो, असं आपण वारंवार म्हणत आलोय. आता मात्र समाजातील सज्जनशक्तीला जागृत व्हावं लागेल. डीजे मुक्तीसाठी रस्त्यावर उतरून लाखोंच्या संख्येने नागरिकांनी डीजेला प्रचंड विरोध केला तर समाजामध्ये बदल घडू शकतो. सकारात्मक बदलासाठी सज्जनशक्ती रस्त्यावर उतरलीच पाहिजे. कारण सज्जनशक्तीच क्रांती घडवू शकते. हिंदू धर्माची चाललेली विटंबना आणि हिंदू धर्माचा ऱ्हास थांबवू शकते. नागरिकांचं आरोग्यही सुखकर करू शकते. त्यासाठीच सज्जनशक्ती घराबाहेर पडलीच पाहिजे हीच वेळ आहे. डीजे आणि त्याचबरोबर ढोल ताशांचा अतिरेक देखील थांबवलाच पाहिजे..लाखोंच्या संख्येने नागरिकांनो घराबाहेर पडा आणि डीजे बंद पाडा. डीजे बंद पडला तर अश्लील गाणीसुद्धा बंद होतील. रस्त्यावरचा नंगानाच थांबेल. हिंदू धर्माची विटंबना होणार नाही. सज्जनांनो, बाहेर पडा आणि डीजे बंद पाडा. सर्वधर्मीय नागरिकांनीदेखील त्यांच्या त्यांच्या धर्मातील चुकीच्या रूढी-परंपरा आणि प्रथांना बंदीच घातली पाहिजे. तरच समाजामध्ये एक सकारात्मक संदेश जाईल आणि सर्व धर्मातले नागरिक आपापल्या उत्सवांमध्ये सण-समारंभांमध्ये अतिशय आनंदाने सहभागी होऊन सामूहिकरीत्या सकारात्मक पद्धतीने उत्सवाचा आनंद घेऊ शकतील. डीजेचा आणि ढोल ताशाच्या आवाजाचा उन्माद थांबेल. जागे व्हा आणि आताच घराबाहेर पडा हीच वेळ सज्जनशक्तीसाठी आली आहे. प्रशासन करेल राज्य सरकार करेल पोलीस प्रशासन करेल. अशी वाट पाहण्यातच वीस-पंचवीस वर्षे निघून गेली. अश्लीलतेचा उन्माद थांबवा धर्माची विटंबनादेखील थांबवा. आता हे सर्व नागरिकांच्या हातात आहे. मंगलमय उत्सवासाठी एकत्र या.. चुकीच्या पद्धती बंद पाडा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.