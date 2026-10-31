Lula da Silva: ब्राझीलमध्ये पुन्हा लुला द सिल्व्हा

ब्राझीलमध्ये तीन वेळा राष्ट्राध्यक्षपदावर असलेले विद्यमान राष्ट्राध्य़क्ष लुई इनॅसिओ लुला द सिल्व्हा (वर्कर्स पार्टी- लेबर पार्टी – कामगार पक्ष) पुन्हा चौथ्यांदा निव़डणुकीत भरघोस मतांनी यशस्वी झाले. अन् त्यांच्या विरूद्ध उभे असलेले लिबरल पार्टीचे उमेदवार फ्लाव्हिओ बोलसोनारो पराभवाचे वृत्त येताच काही तासात अमेरिकेला पळून गेल्याचं वृत्त आलं. दुसरं वृत्त होतं, ते अर्जेन्टीना व नंतर इक्वेडोरला गेल्याचं. अखेर अमेरिकेत कुटुंबासह मियामीत उतरल्याची त्यांची छायाचित्रे सर्वत्र झळकली. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पलायन करण्याआधीच त्यांचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला. निवडणुकीत आपणच निवडून आलो, असा दावाही त्यांनी केला. ‘मीच राष्ट्राध्यक्ष आहे,’ असा दावा त्यांनी केला. परंतु, लुला हे राष्ट्राध्यक्ष झाले, हे वास्तव होते. त्यामुळे त्यांना ‘मीच निवडून आलेला नेता आहे,’ असा दुसरा दावा करावा लागला. अमेरिकेत राहून ते लुला यांच्या विरोधाची मोहीम चालविणार आहेत. हे सारे ट्रम्प यांच्या कांगाव्यासारखे आहे.फ्लाव्हिओंचे वडील माजी राष्ट्रध्यक्ष जैर बोलसोनारो अनेक गैरव्यवहारांच्या आरोपामुळे २०२५ पासून २७ वर्षांची कारावासाची शिक्षा भोगीत आहेत. ट्रम्प यांच्या मदतीने स्वतःच्या मुलाला निवडून आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला.नुकत्याच आलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी.व्हान्स यांनी फ्लाव्हिओ यांना निवडून आणण्यासाठी एका संस्थेतर्फे निवडणुकीत पैसाही ओतला होता. तथापि, मतदारांनी वेगळा कौल देऊन डाव्या विचारसरणीच्या लोकशाहीला प्राधान्य देणाऱ्या लुला द सिल्व्हा यांना निवडून दिलं..ट्रम्प यांचं दक्षिण अमेरिकेतील धोरण आक्रमक आहे, याची प्रचीती व्हेनेझुएलाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो व त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस या दोघांचं ट्म्प यांनी केलेल्या अपहरणाहून सिद्ध होते. ते दोघेही अमेरिकेत तुरूंगात आहेत. ‘मादुरो यांनी नशिल्या पदार्थांच्या व्यापाराला वाढविले व ते अमेरिकेत पाठविले जात होते,’ हा त्यांचा गुन्हा असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी ठेवला. व्हेनेझुएलावरील चीन व रशियाचा वाढत्या प्रभावाला त्यांनी जाहीर विरोध केला. पण, ट्रम्प यांची नजर होती, तेथील प्रचंड खनिज तेलाच्या साठ्यावर.व्हेनेझुएला २१ व्या शतकातील अमेरिकेची वसाहत झाली असून, मादुरो यांची सहकारी डेल्सी रॉड्रिग्ज या हंगामी व कार्यकारी राष्ट्राध्य़क्ष असल्या, तरी त्या ट्रम्प यांच्या हातचे कळसूत्री बाहुलेच आहे..ब्राझीलच्या राष्ट्रीय विधिमंडळाच्या उपनेत्या मारिया कोरीना माचाडो (एमसीएम) या माजी राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चावेझ व नंतर आलेले निकोलस मादुरो यांच्या कट्टर विरोधक. परंतु, चावेझ यांच्या नंतर त्यांच्या हाती व्हेनेझुएलाची राजकीय सूत्रे देण्यास ट्रम्प यांनी नकार दिला. त्या व्हेनेझुएलातील साम्यवादी सरकारविरूद्ध उभ्या राहिल्या, म्हणून त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले. २०२४ मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. नंतर त्यांना नोबेल पारितोषक बहाल करण्यात आले. परंतु, अनेक युद्ध संपुष्टात आणल्याचा दावा करीत ‘खरे तर मला नोबेल मिळावयास हवे होते,’ अशी जाहीर मागणी करणारे ट्रम्प यांना ते मिळाले नाही. त्यांची नाराजी ओळखून मारिया माचाडो यांनी स्वतःला मिळालेले पारितोषक ट्रम्प यांना बहाल केले. हा अजब प्रकार नोबेल पारितोषकाच्या इतिहासात प्रथम घडला. तरीही ट्रम्प यांचे समाधान झाले नाही. किंबहुना, त्यांना दक्षिण अमेरिकेतील साम्यवादी व स्वतंत्र देशांवर अधिपत्य गाजवायचे असल्याने त्यांनी पहिला देश निवडला तो खनिज तेलाने समृद्ध असलेला व्हेनेझुएला..व्हेनेझुएला व्यतिरिक्त कोलंबिया व इक्वेडोर या देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही ट्रम्प यांनी जाहीर धमक्या दिल्या, तथापि, इराण विरुद्ध सुरू झालेल्या युद्धामुळे त्यांना या दोन देशांकडे पाहायला वेळ झाला नसावा.ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला द सिल्व्हा हे ट्रम्प यांचे कट्टर विरोधक. त्यांना धडा शिकविण्यासाठी ब्राझीलच्या मालावर त्यांनी भरगच्च जकात लावली.२५ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या निकालानुसार, लुला यांना फ्लाव्हिओ बोलसोनारो यांच्यापेक्षा ४.५ दशलक्ष मताधिक्य मिळालं. या निवडणुकीत१२८ दशलक्ष मतदारांनी मतदान केलं. ८१ टक्के मतदान झालं. गेल्या काही निवडणुकीत होणाऱ्या मतदानापेक्षा ते २० टक्क्यांनी अधिक होतं. याचा अर्थ ब्राझीलमधील युवकांची मते आकर्षित करण्यात त्यांना बऱ्याच प्रमाणात यश मिळालं. ‘एस-सीओए’ या संकेतस्थळानुसार, २७ ऑक्टोबर रोजी लुला ८१ वर्षांचे झाले. त्यांच्या वतीने आंद्रे जानोनेस यांनी चालविलेल्या डिजिटल प्रचारात ‘लुलाज् आर्मी’ नावाचा व्हॉट्सअप गट सुरू करण्यात आला. त्याची लोकप्रियता काही दिवसातच साठ हजारावरून ११ दशलक्ष लोकांच्या प्रतिसादावर गेली. त्याचा बोलसोनारो यांना आव्हान देण्यास बराच उपयोग झाला. ट्रम्प यांनी विरोध दर्शवूनही त्यांना यश मिळाले, याचे पडसाद साऱ्या दक्षिण अमेरिकेवर पडले. किंबहुना त्याचमुळे मेक्सिकोच्या क्लाउडिया शीनबॉम, बोलिव्हियाचे रॉड्रिगो पाझ, चिलीचे जोसे अंतोनिओ कास्ट, इक्वेडोरचे डॅनिएल नोबोआ, पॅरॅग्वेचे सॅंटिएगो पेना, पेरूचे केईको फुजिमोरी इतकेच नव्हे तर कोलंबियाचे अति उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्राध्यक्ष अबेलार्डो डी ला एक्प्रिएल्ला यांनीही अभिनंदनाचे निरोप लुला यांना पाठविले. अर्जेन्टीनाचे राष्ट्राध्यक्ष जाव्हिएर मिलेई व डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे तुणतुणे कायम ठेवले आहे..लुला यांच्या निवडीनंतर ब्राझीलमधील रोखेबाजार १७ टक्क्याने गडगडला, याचा अर्थ, त्यांच्यापुढे आगामी काळात अनेक आर्थिक आव्हाने उभी राहाणार, अशी चिन्ह आहेत. त्याची कल्पना लुला यांना असल्याने की काय, निवडणुकीतील यशाबद्दल मतदारांचे आभार मानणारे पहिले भाषण करताना त्यांनी मवाळ समजल्या जाणाऱ्या उप राष्ट्राध्य़क्ष जेराल्डो आकमिन यांच्या हाती माईक सोपविला व मतदारांना आश्वस्त केले.दरम्यान विरोधकांनी, ज्यांच्या निकालामुळे माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोलसोनारो यांना कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, ते सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती अलेक्झांडर डी मोरेज् यांच्या विरूद्ध महाभियोग आणण्याची तयारी केली आहे. त्यास लुला यांना सामोरे जावे लागेल व विरोधकांचा डाव हाणून पाडावा लागेल..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.२००३ ते २०१० दरम्यान राष्ट्रध्यक्ष असताना लुला यांचं व्यक्तिमत्व व नेतृत्व जगात बहुचर्चित झाले. लुला यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत तेहराणचा केलेला दौरा व इराणचे त्यावेळचे अध्यक्ष महंमद अहमदीनजाद व तुर्कीयेचे अध्यक्ष रिसेप ताईप एर्डोहान यांची घेतलेली भेट यावरून अमेरिका व युरोपातून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. या त्रिकोणाला अमेरिकेतील उजव्यांनी ‘एक्सिस ऑफ इव्हिल’ संबोधले. उलट, अमेरिकन राजकारणाचे प्रसिद्ध टीकाकार व पत्रकार मायकेल मूर यांनी म्हटले होते, की लुला यांनी जगाला व खास करून अमेरिकेला धडा शिकविला आहे. २०१० मध्ये ‘टाईम’ साप्ताहिकानं प्रसिद्ध केलेल्या जगातील शंभर प्रभावी व्यक्तिमत्वात लुला यांना पहिला क्रमांक दिला होता.अमेरिकेच्या दादागिरीला आव्हान देणाऱ्यात आजही दक्षिण अमेरिकेतील मेक्सिको व ब्राझील या दोन राष्ट्रांचा प्रामुख्याने उल्लेख होतो. व्हेनेझुएला अमेरिकाविरोधी होता. तो विरोध आजही व्हेनेझुएलाच्या अंतर्गत खदखदत असला, तरी व्हेनेझुएलाचे नागरीक व सध्याचे नेतृत्व अमेरिकेच्या विरोधात उभे राहू शकत नाही. दुसरीकडे, मेक्सिको व ब्राझील वर आर्थिक बंधने व जकात लादली, तरी ही राष्ट्रे अमेरिकेपुढे झुकणार नाहीत. परिणामतः ट्रम्प यांना दक्षिण अमेरिका व उत्तरेकडील कॅनडाच्या संदर्भात असलेल्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचा हात आखडता घ्यावा लागणार, अशी चिन्हं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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