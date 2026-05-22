Cockroach Janata Party: केंद्र सरकार झुरळांना घाबरतय..

-विजय नाईकसर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कान्त यांनी देशातील बेरोजगार युवकांना उद्देशून ``ती झुरळं व बांडगुळं आहेत,’’ अशी अलीकडे टिप्पणी केली. नंतर, आपल्या वक्तव्याचा विपर्य़ास करण्यात आल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. परंतु, बोस्टन येथे शिकणाऱ्या 30 वर्षाच्या औरंगाबादच्या अभिजित दिपके याने अंतरजालावर `कॉक्रोच जनता पार्टी’ची घोषणा करताच त्याला पाठिंबा देणाऱ्या युवक व अन्य लोकांचं इतकं मोठं समर्थन मिळालं, की केवळ चार दिवसात त्यांची संख्या दिड कोटीच्या वर गेली. सरकारनं तत्काळ याचं `एक्स’ खातं रद्द केलं. त्यानंतर, `इस्टाग्राम’वर `कॉक्रोट पार्टी रिटर्नस’ असे नवे संकेतस्थळ टाकताच, पाठिंबा देणाऱ्यांचा पाऊस पडू लागला. जगातील सर्वाधिक 14 कोटी प्राथमिक सदस्य संख्या असलेल्या भाजपला हा नवा पक्ष डोकेदुखी ठरणार, असं दिसतय..त्याला दिवसागणिक मिळणारा पाठिंबा पाहताच सरकारचं धाबं दणाणलं. अऩ् ``हे काय नवं झेंगट,’’ अशा दृष्टीनं सरकार त्याकडे पाहू लागलं. पंतप्रधान पाच देशांचा इतका यशस्वी दौरा करून परततात न परतताच तोच तेल संकटाबरोबर `झुरळ संकट’ उभं ठाकलं. त्याला जागच्याजागी चिरडून टाकण्यासाठी सरकारनं थेट गुप्तचर विभागाचा आश्रय घेतला. आणि झुरळासारखा कुठलाही फाल्तू विनोद आपल्याला मान्य नाही, हा इशारा देत नेहमीचं अस्त्र बाहेर काढलं..`द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ``गुप्तचर विभागाकडे असलेल्या माहितीनुसार, या संकेतस्थळारून प्रक्षोभक मजकूर प्रसिद्ध केला जात असून, त्यामुळे देशाच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचू शकतो.’’ सरकारविरोधी कोणतीही गोष्ट झाली, की केंद्राला या दोन कारणांखाली कोणतीही पावलं टाकता येतात. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात केंद्राला राष्ट्रविरोधी खालिस्तानी दिसले. शहीन बागेत मुस्लिम महिलांनी केलेल्या आंदोलनामागे पाकिस्तान दिसला. शहरातून विचारवंतांनी स्वतंत्र विचार व्यक्त केले, की त्यांचं `अर्बन नक्षलवादी’ अथवा `आंदोलनजीवी’ असं वर्णन केलं जातं..गेल्या 12 वर्षात झुरळांना राष्ट्रीय पातळीवर कधी इतकं प्रचंड महत्व प्राप्त झालेलं नव्हतं. पण, `झुऱळ जनता पार्टी’चं नाव आता ज्याच्या त्याच्या तोंडी झालंय. दैनिकांच्या पहिल्या पानांवर त्यांचं वृत्त छापलं जातय. `द टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या संपादकियात त्याची दखल घेण्यात आली असून, काही वृत्तपत्रे व दृकश्राव्य माध्यमांवरून चॉकलेटी रंगाची सुटाबुटातील झुरळं दिसू लागलीत. तर, `द टाईम्स ऑफ इंडियाच्या संपादकियात झुरळाच्या डोक्यावर गांधी टोपी दिसते. संपादकियांचा मथळा `हॅलो सीजेपी’ म्ह्णजे, `हॅलो कॉक्रोच जनता पार्टी’ असा असून, ``नेत्यांना हवे असलेले सर्व गूण झुरळांमध्ये आहेत,’’ असे उपशीर्षकात म्हटले आहे..अण्णा हजारे यांनी 2011 -12 मध्ये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार विरोधी व जनलोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यांवरून केलेल्या आंदोलनाचा लाभ भाजपला झाला. त्यातून अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाच्या `झाडू’नं (निवडणूक चिन्ह) भाजपला तब्बल दहा वर्ष कचऱ्याची टोपली दाखविली होती. या पक्षाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी भाजपला सर्व मार्गांचा वापर करावा लागला, हा अलीकडील इतिहास होय.`द वायर’ या संकेत स्थळावर झुरळ व त्यामुळे उठलेल्या राजकीय वादळावर तीन लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यातील एकात, मानवी उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत गेली साडे चार हजार वर्ष तग धरलेल्या झुरळाची उत्क्रांन्ती व त्याने मानवी जीवन व निसर्गाचे संतुलन राखण्यात किती महत्वाची भूमिका बजावली आहे, याची शास्त्रीय माहिती वाचावयास मिळते. त्यांना स्कॅव्हेन्जर्स ( कचरा साफ करणारे ) म्हटले जाते. आथिरा पेरिन्चेरी यांच्या लेखानुसार, ``जगात त्यांच्या 4500 प्रजाती आहेत. हे `स्कॅव्हेंजर्स’ जगातील ओला कचरा वेगाने फस्त करतातच, पण त्यांच्या अंगी प्लास्टिकचे पृथःकरण करण्याचीही किमया आहे, असं दिसून आलयं.’’ झुरळांमध्ये प्रोटीन असल्याने काही देशात खाद्यपदार्थात त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. खाण्यायोग्य झुरळांचे प्रकार बेंगरूळू येथील आट्रीज इन्सेक्ट लॅब (कीटक प्रयोगशाळा) येथे पाहावयास मिळतात. अंटार्क्टिकामध्ये कमालीची थंडी असल्यानं तिथं झुरळं नाहीत. पण, उत्तर धृवानजिक घरातून त्यांचं अस्तित्व आहे. कीटकतज्ञ शुभलक्ष्मी यांच्यानुसार, ``आपण कीटकांविरूद्धच्या युद्धात कधीही जिंकू शकणार नाही. म्हणूनच आपल्याला त्यांच्याबरोबर कसं सहअस्तित्व करावं, हे शिकावं लागेल. (वि कॅन नेव्हर विन द वॉर अगेन्स्ट दीज इन्सेक्ट्स. वि कॅन ओऩ्ली लर्न टू कोएक्झिस्ट विथ देम)’’.त्यांना मारण्यासाठी आज सर्वत्र हिट, मॉर्टेन, बेगॉन पेस्ट सील, लक्ष्मणरेखा, रोच रिपेलन्ट आदी अनेक विषारी फवारे बाजारात मिळतात. त्यानं ते मरतातही. परंतु, काही दिवसात अथवा महिन्यांनी त्यांची प्रजा पुन्हा दिसू लागते.युवक हे `जेन नेक्स्ट’ आहेत. पुढच्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करतात. अशाच `जेन नेक्स्ट’ ने बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, पेरू, मॅडॅगास्कार आदी देशात सत्तापालट घडवून आणला. आपल्या देशातील युवकांचा असंतोष बेरोजगारी, पेपरफुटी, सरकारी भ्रष्टाचार, शिक्षणक्षेत्रात माजलेली बजबजपुरी यामुळे शिगेस पोहोचलाय. त्यांना `कॉक्रोच जनता पक्षा’च्या माध्यमातून आपली व्यथा व्यक्त करण्यास मुभा मिळाली आहे. काँग्रेसचे खासदार व माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांनी `द इंडियन एक्स्प्रेस’ ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट म्हटले आहे, की सरकारने `कॉक्रोच जनता पक्षाचे’ एक्स हँडल बंद करणे हे विनाशकारी आहे, ``कारण लोकशाहीमध्ये जनतेच्या नैराश्याला व्यक्त होण्यास वाट करून दिलीच पाहिजे.’’.उलट, आजवर केंद्राचा व भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांचा दावा आहे, की सारं काही `ऑलबेल’ आहे. ``काळजी करण्याचं कारण नाही, सरकार `सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास’ या मोदी यांनी सांगिततेल्या मार्गावर चाललं आहे,’’ असं सतत दाखविण्याचा प्रयत्न करते. प्रत्यक्षात, सरकारला जनतेकडून त्यागाची, काटकसरेची अपेक्षा आहे, असे अलीकडे पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणावरून स्पष्ट होते. तथापि, जनता, युवक यांच्याप्रती सरकारची काय कर्तव्ये आहेत, याबाबत वाच्यता केली जात नाही, की वस्तुनिष्ट चित्र देशापुढे ठेवले जात नाही. म्हणूनच, `कॉक्रोच जनता पक्षाने’ प्रसिद्ध केलेल्या संक्षिप्त जाहीरनाम्याला महत्व येते.त्यात म्हटले आहे, की सरन्यायाधिशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभेचे सदस्यत्व देण्यावर पूर्ण बंदी घातली पाहिजे. (न्यायिक उत्तरदायित्व). मतदान पात्र नागरिकांची नावं राज्यांच्या यादीतून वगळण्यात आली असतील, तर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला युएपीए (बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा याखाली अटक करण्यात आली पाहिजे (निवडणूक प्रामाणिकपणा व लोकशाहीतील संरक्षण). निवडून येणाऱ्या प्रत्येक जागेवर महिलांना 50 टक्के आरक्षण. त्याची अंमलबजावणी मंत्रिमंडळातून झाली पाहिजे. त्यासाठी संसदेच्या सदस्यांची संख्या वाढविण्याची गरज नाही. (महिला आरक्षण). संसद सदस्य व आमदारांनी पक्ष बदलल्यास त्यांच्यावर निवडणूक लढण्यास 20 वर्षे बंदी ( पक्षफूट बंदी). माध्यमे चालविणाऱ्या मोठ्या कंपन्या (लार्ज कार्पोरेट्स) चे परवाने रद्द करून `गोदी मिडिया’त वृत्तांकन करणाऱ्या पूर्वग्रहदूषित असलेल्या अंकर्सच्या बँकेतील खात्यांची चौकशी (वृत्तपत्रीय नियमन) करणे. यातील काही अटी आजच्या जमान्यात अतिरेकी वाटतील. पण, त्यापैकी काहींची अंमलबजावणी केल्याशिवाय लोकशाहीचा पाया मजबूत होणार नाही, हे ही तितकंच खरं..देशातील विरोधक स्थितीप्रिय झाले आहेत. त्यांच्यातील विरोधाचं स्फुल्लिंग भाजपच्या निवडणूक बुलडोझरपुढे टिकाव करण्यापलिकडे गेलं आहे. ते या नव्या पक्षापासून काही शिकणार का? की हा पक्ष चहाच्या पेल्यातील काही काळ टिकणारे वादळ ठरणार?दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रेखा शर्मा यांनी एका लेखात लिहिले आहे, ``सरन्याधिशांची टिप्पणी अशोभनीय असून, पदाची अप्रतिष्ठा करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायपालिका) हा लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ आहे. युवकांना झुरळ संबोधणं म्हणजे, त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे,’’ असं त्या म्हणतात. ``ही टीप्पणी शालीनता, औचित्य, सहानुभूती, प्रतिष्ठा व सभ्यतेला धरून नाही,’’ असं मत त्या व्यक्त करतात.येत्या काही दिवसात `कॉक्रोच जनता पक्षाची’ वाटचाल कोणत्या दिशेनं होते, ते पाहावं लागेल. परंतु, एक गोष्ट निश्चित, की अभिजित दिपके यानं भारतात येण्याचं ठरविलं, की त्याला देशात पाय ठेवताच अटक केली जाईल. दरम्यान, अंतरजाल आधारीत या नव्या पक्षाचा अंत कसा करता येईल, या दिशेनं सरकारची पावले वेगानं पडू लागली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.