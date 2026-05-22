Cockroach Janata Party: केंद्र सरकार झुरळांना घाबरतय..

India political meme news trending controversial remark: सरन्यायाधीशांच्या ‘झुरळ’ वक्तव्यावरून उभ्या राहिलेल्या कॉक्रोच जनता पक्षाला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद; सरकारकडून सोशल मीडियावर सेन्सॉरची झडती
Opposition Jibe or Satire? Centre Targeted Over Unusual “Cockroach Fear” Claim

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-विजय नाईक

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कान्त यांनी देशातील बेरोजगार युवकांना उद्देशून ``ती झुरळं व बांडगुळं आहेत,’’ अशी अलीकडे टिप्पणी केली. नंतर, आपल्या वक्तव्याचा विपर्य़ास करण्यात आल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. परंतु, बोस्टन येथे शिकणाऱ्या 30 वर्षाच्या औरंगाबादच्या अभिजित दिपके याने अंतरजालावर `कॉक्रोच जनता पार्टी’ची घोषणा करताच त्याला पाठिंबा देणाऱ्या युवक व अन्य लोकांचं इतकं मोठं समर्थन मिळालं, की केवळ चार दिवसात त्यांची संख्या दिड कोटीच्या वर गेली. सरकारनं तत्काळ याचं `एक्स’ खातं रद्द केलं. त्यानंतर, `इस्टाग्राम’वर `कॉक्रोट पार्टी रिटर्नस’ असे नवे संकेतस्थळ टाकताच, पाठिंबा देणाऱ्यांचा पाऊस पडू लागला. जगातील सर्वाधिक 14 कोटी प्राथमिक सदस्य संख्या असलेल्या भाजपला हा नवा पक्ष डोकेदुखी ठरणार, असं दिसतय.

