Cockroach Janata Party: कॉक्रोच जनता पार्टी – जागते रहो

-विजय नाईक, दिल्ली ‘अभिजीत दिपके याच्या नेतृत्वाखालील कॉक्रोच जनता (सीजेपी) पक्षाचा विजय असो,’ असे म्हणताना ‘या पक्षाने व देशातील तरूणांनी पुढील काळात अत्यंत सावधान राहाण्याची गरज आहे,’ असं ही सांगावं लागेल. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.कारण, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यापूर्वी जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या असंख्य तरूण तरूणींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेली जबरदस्त शिक्षा.पोलिसांनी त्यांची डोकी फोडली, त्यांच्यावर अमानूष लाठीमार केला. पेलेट गन्स चालविल्या, लाठीमार केला, अश्रुधूरांच्या नळकांड्या डागल्या, तरूणींच्या गुप्तांगात काठ्या घातल्या, त्यांच्या छातीवर बसून गळा दाबताना त्यांच्याशी अश्लील चाळे केले, बॅरिकेड्स्वर ढकलून आंदोलकांना चेचले, कृत्रिम स्टँमपेड निर्माण केले. विजेरी लाठ्यांनी त्यांना शॉक दिले. बॅरिकेड्समधूनही विद्युत प्रवाह सोडून त्यांना प्राणघातक धक्के दिले. आंदोलकांना बदनाम करण्यासाठी दगडांनी भरलेल्या ट्रक्स आणून त्यांच्यावर दगडफेक केली. पोलिसांच्या गाड्यांची स्वतःच नासधूस केली. उद्दाम व अकार्यक्षम मंत्री प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी किती मोठी किंमत तरूणांना द्यावी लागली, हे यावरून दिसते. आंदोलन देशात पसरले, हे ही सरकारच्या एक पाऊल मागे टाकण्याचे कारण होय..मोदी यांच्या साम, दाम, दंड व भेद या नीतिचा देशाला पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. आंदोलन मोडून काढलं नाही, तर सीजेपी वरचढ होईल, याची खात्री पटली म्हणून की काय, त्याना मारहाण करण्याव्यतिरिक्त जंतरमंतर नजिक असलेल्या कनॉट प्लेस या प्रमुख बाजारपेठेला सायंकाळी साडे सहा वाजता बंद करण्याचे आदेश दिले. युवकांनी एकत्र येऊ नये म्हणून मेट्रोची तब्बल १६ स्टेशन्स बंद केली. संपर्क साधता येऊ नये, म्हणून इंटरनेट बंद केलं. पोलिसांना आंदोलकांवर अत्याचार करताना रॅपिड एक्शन फोर्सच्या जवानांनी त्यांच्यावर नेम धरून बंदुका रोखल्या होत्या. आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे काय ते राहिले होते..नीटच्या परिक्षेतील पेपरफुटी, गैरप्रकार व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सीजेपीने केलेलं आंदोलन इतकं अंगाशी येईल, याची मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी कल्पना केली नव्हती. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर अत्यंत नैराश्यात गेलेल्या वीस विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, आंदोलनातील युवक गंभीर जखमी झाले, याचे मोदी – शहा- प्रधान यांना काही घेणे देणे नव्हते. दिल्लीच्या सीमेवर दोन वर्षापूर्वी झालेल्या प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलनाला मोदी-शहा यांनी असेच चेचले होते. सातशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, त्याची जाणीव त्यांना झाली नाही. शेतकऱ्यांना खालिस्तानी, पाकिस्तानधार्जिणे ठरविण्यात आले, तर सीजेपीच्या आंदोलनामागे अमेरिका व चीन असल्याचा फुसका आरोप भाजपने केला. मणिपूरमध्ये चाललेल्या आंदोलनातही केंद्राने हेच धोरण अवलंबिले. आपण सर्वेसर्वा असून कुणालाही उत्तरदायी नाही, असे मोदी व त्यांच्या सरकारचे वर्तन गेले तेरा वर्ष देश पाहात आहे..आंदोलनाला नैतिक बळ देणाऱ्या लडाखचे नेते व गांधीवादी शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांनी केलेल्या २६ दिवसांच्या उपोषणाने व त्यांच्या खालावणाऱ्या तब्येतीने सरकाराला गोत्यात आणले. म्हणूनच, त्यांना पांढऱ्या चादरीत गुंडाळून नकळत रूग्णालयात हलविण्यात आले. अखेर, भाजपचे माजी अध्यक्ष जे.प.नड्डा व पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांना मध्यस्थी करण्यास पाठविल्याने त्यांनी उपोषण सोडले व त्या पाठोपाठ आंदोलकांशी बोलणी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने आंदोलन अखेर संपुष्टात आले. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना विरोधकांनी संसद पटलावर सरकारला एकीकडे कात्रीत पकडले, तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शनं करून तेथेही त्यांना धक्काबुक्की झाल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने मोदी यांची प्रतिमा आणखी ढासाळली. सरकारचा प्रचार करणाऱ्या गोदी मिडियाने आंदोलनाला बदनाम करण्याचा केलेला प्रयत्न पूर्णपणे फसला..विचारवंत अरूंधती रॉय, नामवंत अभिनेते नसिरूददीन शहा, अमोल पालेकर, कायदेपंडित दुष्यंत दवे, दिग्दर्शक महेश भट, विरोधी पक्षनेते, वकिलांचे गट आंदोलनाबरोबर उभे राहिले. इन्स्टाग्रामवर सीजेपीचे सदस्य म्हणून २७ दशलक्ष लोकांनी दिलेला पाठिंबा अभुतपूर्व ठरला.परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी व नीट परिक्षेतील तृटी व भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी आधार कार्ड चे निर्माते व इन्फोसिस कंपनीचे माजी सीईओ नंदन नीलकेणी यांची मोदी यांनी केलेली नेमणूक त्यांना उपरती झाल्याचे दर्शविते..मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी एक कोटी रू चा निधी देणे, आंदोलकांना आरोपातून मुक्त करणे, एफआरआय मागे घेणे व शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने योजना आखणे, ही आश्वासने पूर्ण व्हावयाची आहेत.सरकारच्या माघारीचे दुसरे कारण, म्हणजे जेन झेड ( जनरेशन झेड) मधील कोट्यावधी युवकांची मते आगामी निव़डणुकात गमवावी लागतील, याची व रद्द झालेल्या नीट च्या परिक्षेतील असंख्य हिंदु कुटुंबे जी भाजपची समर्थक होती, ते ही दुखावले जातील याची झालेली जाणीव. राम मंदिरातील कोट्यावधी रूपयांच्या चोरीचे प्रकरण गाजत असताना आंदोलनाची दुसरी आफत सरकारवर कोसळली..तथापि, सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे सीजेपीला सावधान राहावे लागेल. याचे महत्वाचे कारण, म्हणजे मोदी मंत्रिमंडळातील राजनाथ सिंग, निर्मला सीतारामन, किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा आदींनी प्रधानांची प्रशंसा चालविल्याचा सपाटा. राजीनामा मोठ्या त्यागाच्या भावनेने देण्यात आला, अशी चालविलेली मखलाशी. त्यात क्षमा अथवा प्रायश्चित्त या भावनांचा लवलेशही दिसत नाही.प्रधान यांची राजीनाम्यावरील सहीची शाई वाळत नाही, तोच मोदी यांचे निकटवर्तीय वादग्रस्त संसद सदस्य निशिकांत दुबे यांनी फेसबुकवरून युवकांना गंभीर इशारा दिलाय, त्याची दखल सीजेपी ला घ्यावी लागेल. ते म्हणाले, ‘जो भी छात्र कॉक्रोच जनता पार्टीके उकसाएमे आकर सडकपर उतरेगा, उसका अंजाम बेहद खौपनाक होगा. अयसा होगा की उनकी आनेवाली पीढिया याद रखेगी. उनके नाम ब्लॅकलिस्टमे डाले जाएंगे, ताकी उनको जीवनमे कभी भी कोई सरकारी या प्रायव्हेट नोकरी नही मिलेगी. उनका पूरा करियर मिट्टीमे मिला दिया जाएगा. और जिन मा और बाप ने अपने बच्चोंको इस आंदोलनमे शामील करनेसे नही रोका, तो उनको भी बिना किसी वॉरंटसे घसीटकर जेलमे डाला जाएगा.’.या उद्धट इशाऱ्याचे मोदी वा शहा यांनी खंडन केलेले नाही, की त्याबाबत शब्द उच्चारलेला नाही. उलट, अभिजीत दिपकेचे ट्विटर हँडल, सीजेपीची वेबसाईट हॅक करण्यात आली आहे. दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या निरनिराळ्या राज्यातील युवकांची धरपकड सुरू असून (त्यांच्याविरूद्धची कारवाई मागे घेतली जाईल, असे आश्वासन देऊनही) त्यांना तुरुंगात डांबण्यात येत आहे. याचा अर्थ काय समजायचा? प्रधान यांचा राजीनामा ही मोदी –शहा यांची आणखी एक राजकीय खेळी ठरणार काय, हे येत्या काही महिन्यात पुढे येईल. तसे झाल्यास सरकारच्या आश्वासनांना विश्वासघाताचे स्वरूप येईल..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.दरम्यान, या संदर्भात दिलासा देणारी बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील नामवंत वकील कपिल सिब्बल यांनी आंदोलकांविरूद्ध होणाऱ्या संभाव्य कारवाईच्या संदर्भात युवकांना न्यायालयात मोफत वकीली सल्ला देण्याची नुकतीच केलेली घोषणा, ही होय. या कार्यासाठी त्यांनी स्वतः १ कोटी रू देणगी देण्याचे जाहीर केले आहे व गावागावातून विनाशुल्क वकील शोधण्याचे काम सुरू झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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