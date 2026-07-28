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Cockroach Janata Party: कॉक्रोच जनता पार्टी – जागते रहो

Cockroach Janata Party Trends Online: नीट पेपरफुटीविरोधातील सीजेपीच्या आंदोलनावर सरकारचा निर्दयी दडपशाहीचा मारा, तरुणांच्या हक्कांसाठी उभ्या राहिलेल्या पिढीला ‘कॉक्रोच’ ठरवून भवितव्य काळवंडण्याची धमकी
Cockroach Janata Party Jagte Raho Initiative Highlights Citizen Awareness Through Viral Social Media Campaign

Cockroach Janata Party Jagte Raho Initiative Highlights Citizen Awareness Through Viral Social Media Campaign

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सकाळ डिजिटल टीम
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-विजय नाईक, दिल्ली

‘अभिजीत दिपके याच्या नेतृत्वाखालील कॉक्रोच जनता (सीजेपी) पक्षाचा विजय असो,’ असे म्हणताना ‘या पक्षाने व देशातील तरूणांनी पुढील काळात अत्यंत सावधान राहाण्याची गरज आहे,’ असं ही सांगावं लागेल.

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