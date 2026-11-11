Blog : डोनाल्ड ट्रम्प झाले ‘डोनाल्ड डक’

नवी दिल्ली : अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या मध्यावधी निवडणुकात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाची धुळधाण उडाली. डेमॉक्रटिक पक्षाला अमेरिकेचे प्रतिनिधी सभागृह (काँग्रेस) व सिनेट (ज्येष्ठ सभागृह) या दोन्ही सदनात बहुमत मिळाले. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘डोनाल्ड (लेम -शक्तिहीन) डक’ झाले. डिज्नी ‘निर्मित मिकी माऊस’ या प्रसिद्ध कार्टून सेरीजमध्ये डोनाल्ड डक च्या अनेक करामती पाहावायास मिळतात. तशा करामती ते आजवर करीत होते. परंतु, खर्या अर्थाने ते शक्तिहीन डक (बदक) झाले आहेत. डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या विजयाचे ‘ब्लू त्सुनामी’ असे वर्णन केले जाते. अमेरिकेच्या राजकारणाला त्यामुळे अयतिहासिक कलाटणी मिळाली. तिचे परिणाम व पडसाद केवळ अमेरिका नव्हे, तर जगात सर्वत्र उमटत आहेत..पराभवाविषयी ट्रम्प यांनी एक मनोरंजक विधान केलं. ते म्हणाले, ‘रिपब्लिकन उमेदवारांच्या जागी माझा फोटो असता, तर पक्ष जिंकला असता. प्रत्येक मतदार संघात पक्षाच्या उमेदवारांचे फोटो लावल्याने पक्ष हारला.’ हे विधान अर्थातच हास्यास्पद आहे. कदाचित त्याचा उलटा परिणाम होऊन आज जिंकलेले रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवारही हारले असते, इतका तिटकारा अमेरिकन नागरिकांना ट्रम्प यांचा आला आहे.रिपब्लिकन उमेदवार निव़डून यावे, म्हणून पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती व ट्रम्प धार्जिणे इलॉन मस्क यांनी तब्बल ४४६ दशलक्ष डॉलर्स रिपब्लिकन उमेदवारांच्या निवडणुकीत ओतले. रूपयात ही रक्क्म ४१ हजार ८१३ पूर्णांक ४१ कोटी एवढी प्रचंड होते. यांचा अर्थ मतदारांनी पैशाला अव्हेरले आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षांच्या उमेदवारांना निवडून दिले..अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात ( हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटीव्ह) ची सदस्य संख्या ४३५ व सिनेट सभागृहाची सदस्य संख्या १०० आहे. या निवडणुकीत प्रतिनिधीगृहात डेमॉक्र्ट्सना २५४ जागा मिळाल्या. तर, रिपब्लिकन पक्षाला १६५ जागा मिळाल्या. बहुमत २१८ चे आहे. ४३५ पैकी ४१६ मतदार संघात मतमोजणी झाली. त्यात डेमॉक्रॅटस ना गेल्या वेळेपेक्षा ४२ जागा अधिक मिळाल्या. त्याउलट, रिपब्लिकन पक्षाला केवळ १६२ जागा मिळून तब्बल ४२ जागांची हानि झाली. सिनेटमधील १०० पैकी ५४ जागा डेमॉक्रॅटिक पक्षाला तर ४४ रिपब्लिकन पक्षाला मिळाल्या. दोन्ही सभागृहात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत झाले. निव़डणुकी आधी दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाक़डे बहुमत होते. निवडणुकीपूर्वी, हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटीव्हमध्ये रिपब्लिकन पक्षाकडे २२० जागा होत्या व सिनेटमध्ये ५३ जागा होत्या. हे चित्र या निव़डणुकीत अमुलाग्र बदलले. आणि ज्या मतदार संघात वर्षानुवर्ष रिपब्लिकन पक्ष निवडून येत होता, तेथे त्यांच्या उमेदवारांचा धुव्वा झाला. ही राज्ये होत कॅनसास, आयओवा, टेक्सास, ओहायो, मेन, उत्तर कॅरोलीना व दक्षिण कॅरोलीना..यातील लक्षणीय लढतीत ज्या राज्यात गेली शंभर वर्षे डेमॉक्रॅट उमेदवार निवडून आला नव्हता, त्या कॅनसासमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार एडम हॅमिल्टन यांनी रिपब्लिकन सिनेटर रॉजर मार्शल यांना पराभूत केले. आयओवामध्ये डेमॉक्रॅट जोश तुरेक यांनी सिनेटर एशले हिनसन यांना पराभूत केले. टेक्सासमध्ये डेमॉक्रॅट उमेदवार जेम्स तालारीको यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे केन पॅक्स्टन यांना पराभूत केले, ते रिपब्लिकन पक्षाच्या ३२ वर्षे होणाऱ्या यशानंतर. याच मतदारसंघातून मेक्सिकन अमेरिकन श्रीमती गिना हिनोजोसा यांनी यापूर्वी तीन वेळा सातत्याने निवडून येणाऱ्या रिपब्लिकन गव्हर्नर ग्रेग एबट यांना पराभूत केले. हिनजोसा टेक्सासच्या पहिल्या लॅटीना गव्हर्नर बनल्या. तशीच पुनरावृत्ती ओहायओमध्ये होऊन तेथे डेमॉक्रॅट शेरॉड ब्राऊन यांनी रिपब्लिकन सिनेटर जॉन हस्टेड, तर मेनमध्ये गेल्या पाच वेळा निवडून आलेले रिपब्लिकन सिनेटर सुसान कॉलिन्स यांचा पराभव होऊन ट्रॉय जॅकस्न हे डेमॉक्रॅट निवडून आले. जॉर्जियामध्ये डेमॉक्रॅट श्रीमती कैशा लान्स बॉटन्स यांनी गव्हर्नरच्या पदासाठी उभे राहिलेले गव्हर्नर ब्रायन केम्प यांना पराभूत केले. अमेरिकेच्या इतिहासात होणाऱ्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय गव्हर्नर असतील. प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, केम्प यांनी या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी तब्बल २०० दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले.कॅलिफोर्निया हा डेमाक्रॅटिक पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. ट्रम्प यांनी तेथे स्थलांतरितांविरूद्ध जोरदार मोहीम करून डेमॉक्रॅटिक पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्यांच्या अटका केल्या, अनेकांना हद्दपार केले. अनेकांचा छळ केला. तेथे डेमॉक्रट्सना यश मिळालं. तेथेही जॅव्हिएर बेसेरा हे पहिले लॅटीनो गव्हर्नर होतील. त्यांनी रिपब्लिकन स्टीव्ह हिल्टन यांना पराभूत केले. याच निवडणुकीत मूळच्या नेटीव्ह अमेरिकन श्रीमती डेब हालांड या न्यू मेक्सिको राज्याच्या गव्हर्नर पदी निवडून आल्या. प्रथमच फ्लॉरिडा राज्याच्या गव्हर्नर पदाची सूत्रे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार ब्रायन डोनाल्ड्स या कृष्णवर्णीय नेत्याकडे जाणार असून, त्यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे डेव्हिड जॉली यांना पराभूत केले..गेल्या वर्षी न्यू यॉर्कचे मेयर झोरहान ममदानी निवडून आले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी ते मुसलमान असल्याने त्यांच्याविरूद्ध जोरदार विखारी प्रचार केला होता. तसाच प्रचार त्यांनी यावेळी मिशिगनमध्ये निवडून आलेले मुस्लिम नेते अब्दुल एल सईद यांच्याविरूद्ध केला. त्यांचे ‘जिहादी’ असे वर्णन केले होते. तरीही ते निवडून आले. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये निवडून येणारे ते पहिले मुसलमान नेते होत. तसेच, हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटीव्ह मध्ये निवडून आलेले डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अल्पसंख्याकांचे नेते हाकीम जेफ्रीज् यांचा उल्लेख करावा लागेल. डेमॉक्रटिक पक्षाच्या माजी सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या नंतर ते अमेरिकेच्या इतिहासात पहिले कृष्णवर्णीय सभापती असतील. ‘राजकीय सहमती घडवून आणण्याचा त्यांचा अनुभव सभागृहात उपयोगी पडेल,’ असे सांगितले जात आहे.भारतात ज्या प्रमाणे गेली बारा वर्ष धार्मिक विद्वेष पसरविण्याचे काम भाजपने केले आहे, तसेच, काम वर्णद्वेषी ट्रम्प यांनी गेली सहा वर्ष अमेरिकेत केले व भारतीय, लॅटीनो, मेक्सिकन, मुसलमान, स्थलांतरीत यांच्याविरूद्ध श्वेतवर्णीय मतदारांला उचकावले. त्यामुळे, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान करणाऱ्या या नागरिकांना असुरक्षित वाटू लागले. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मित्र आहेत,’ असे सांगत, त्यांनी भारतीय मालावर भक्कम जकात लावली. अमेरिकेची मित्रराष्ट्र असलेल्या युरोप, जपान आदी राष्ट्रांना सातत्याने दुखावले व पारंपारिक रित्या अमेरिका विरोधी असलेल्या चीन, रशिया, उत्तर कोरियाच्या नेत्यांना लाल गालिचा अंथरून त्यांना गोंजारले. दुसरीकडे, सुमारे ८० हजार पॅलेस्टाईन लोकांचा नरसंहार करणाऱ्या इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतनन्याहून यांच्या गळ्यात गळा घातला व संगनमताने इराणवर हल्ला चढविला. रशियाकडून खनिज तेल आयात करणाऱ्या भारतावर बंधने घातली व स्वतः मात्र रशियाकडून डिझेल खरेदीचा करार केला. त्यांच्या या अहंकारी हडेलहप्पी धोरणाने जगातील अनेक राष्ट्रांची अमेरिकेकडे पाहण्याची दृष्टी अमुलाग्र बदलली. ती आता डेमॉक्रॅटिक पक्षाला सुधारावी लागेल..ट्रम्प अजूनही दोन वर्षे सत्तेत राहाणार आहेत, तेव्हा डेमाक्रॅटिक पक्षाचं बहुमत दोन्ही सभागृहात असूनही त्यांचे मनसूबे हाणून पाडण्यासाठी ‘प्रेसिडेन्शिलय व्हीटो (विशेषाधिकार) चा वापर करीन,’ असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्याचा प्रत्यक्षात ते किती वापर करतात, हे लौकरच दिसेल.या निकालांचे पुढील संभाव्य परिणाम होतील. १) ट्रम्प यांच्या विरूद्ध असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू होईल. २) दाबून ठेवलेल्या एप्सटीन फाईल्स अधिकाधिक प्रकाशात येतील. ३) रशिया व चीन च्या मैत्रीचा हात ट्रम्प यांना आखडता घ्यावा लागेल ४) इराण विरूद्ध चाललेल्या युद्धातून मार्ग काढावा लागेल. त्यावर आता ते पुन्हा युद्ध लादू शकणार नाही, की इराणने अणुबॉंब निर्मिती करावयाचे ठरविल्यास त्यावर हल्ले करू शकणार नाही. याचे आणखी एक कारण म्हणजे, इस्रायलमध्ये पंतप्रधान बेंजामिन नेत्नयाहू यांचा निवडणुकीत झालेला पराभव व अरब पक्षांची झालेली सरशी. ६) भारत व अमेरिका व्यापार करार पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे ७) ट्रम्प यांनी भारत द्वेष्टे स्टीफन मिलर यांची व्हाईट हाऊसमध्ये चीफ ऑफ स्टाफ पदी केलेली निवड येते दोन वर्ष भारताला जाचक ठरेल. ८) सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेठ यांच्याविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव येण्याची दाट शक्यता आहे ९) ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्री तसेच सिनेटचे सदस्य उघडपणे ट्रम्प यांच्या धोरणाविरूद्ध जाहीर भूमिका घेतली. त्यामुळे ट्रम्प यांना त्यांना सावरणे कठीण होईल. १०) युक्रेनवरील रशिया हल्ल्याची तीव्रता अधिक वाढेल. ११) तैवानवर अधिपत्य गाजविण्यासाठी चीन अधिक पावले टाकील व १२) ट्रम्प यांना अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोधकांविरूद्ध मनासारखा वापर करता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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