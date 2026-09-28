Blog: लोकशाही भक्षक ज्ञानेश कुमार

पत्रकार रितिका चोप्रा यांच्या ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मधील निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमार व आयुक्त सुखबीरसिंग संधू विवेक जोशी यांच्यातील तीव्र मतभेदावर प्रकाशझोत टाकणारे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यापासून आयोगातील ज्ञानेश कुमार यांच्या एकाधिकारशाहीबाबत देशभर वादळ उठले आहे. हे वादळ मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या (एसआयआर) संदर्भात असून, त्यात ज्ञानेश कुमार यांनी सावळा गोंधळ घातला व पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात भारतीय जनता पक्षाला हुकमी बहुमत मिळवून देण्यासाठी या प्रक्रियेचा ढळढळीत गैरवापर केला, असा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. .याच संदर्भात आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यात १४ वेळा ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयाबाबत लेखी आक्षेप घेतले. एसआयआरच्या प्रक्रियेत देशातील तब्बल १३ कोटी लोकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित केल्याचे सिद्ध झाल्यापासून ‘ग्यानेश कुमार यांची हकालपट्टी करावी’, ‘त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा’, ‘त्यांना तत्काळ अटक करावी’, ‘त्यांना निलंबित करावे’, ‘संसदेत त्यांच्याविरूद्ध महाभियोग आणावा’, ‘एसआयआर प्रक्रिया रद्द करावी’, ‘या प्रक्रियेचे स्वतंत्र ऑडिट करावे’, ‘वरील राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्या’, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयांची दखल घेऊन चौकशी करावी,’ अशा अनेक मागण्या होत आहेत. संसदेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी गेले वर्षभर भाजपवर ‘मतचोरी’चा जो आरोप वारंवार करीत आहेत, त्याला अधिक बळ व दुजोरा मिळाला आहे..या मुद्यावरून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, दोन्ही (भाकप व माकप) कम्युनिस्ट पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र आल्याने भारतीय जनता पक्षाला समर्थन देणाऱ्या तेलगू देशम, लोक जनशक्ती पक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यांनीही टज्ञानेश कुमार यांनी तत्काळ साऱ्या गोष्टींचे स्पष्टीकरण करावेट, अशी मागणी करावी लागली. सारवासारव करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एकीचे दर्शन करीत (ज्ञानेश कुमार, सिंधू व जोशी यांचा एकत्र फोटो प्रसिद्ध करून) केलेले स्पष्टीकरण केवळ एक देखावा व सारवासारव असल्याचे दिसत आहे. त्यांचे स्पष्टीकरण केवळ तोकडे नाही, तर जोशी व सिंधू यांनी घेतलेले आक्षेप किती योग्य होते, हेच दर्शविते.‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये आलेल्या वृत्तानंतर व विरोधकांचा हल्ला पाहून भारतीय जनता पक्ष उघडपणे ज्ञानेश कुमार यांच्या बचावासाठी पुढे आला, आणि त्यांचे प्रवक्ते जणू आपण कुमार यांचेच प्रवक्ते आहोत, अशा प्रकारची न पटणारी वक्तव्ये करू लागलेत. त्यांना अर्थातच गोदी मिडियाची साथ आहे. ज्ञानेश कुमार यांना वाचविण्याचे रोज प्रयत्न चालू आहेत. अशा स्थितीत त्यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यायला हवा, परंतु, नीट परिक्षेतील घोटाळ्यानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापूर्वी झालेले काँक्रोच जनता पक्षाचे आंदोलन व आंदोलकांवर झालेल्या अत्याचारांकडे पाहता, जोवर परिस्थिती कंठाशी येत नाही, तोवर ते राजीनामा देणार नाहीत, असे दिसते. त्यांची नेमणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री शहा यांनी केली. त्यांचा वरदहस्त त्यांच्यावर आहे, त्यामुळे त्यांना अभय मिळाले आहे. शिवाय, ज्ञानेश कुमार यांनी केलेले अनेक निर्णय हे निवडणूक कायदा व घटनेचे उल्लंघन असेल, याची जाणीव असल्याने की काय ‘त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही,’ अशी तजवीज खास कायदा करून सरकारने करून ठेवली..ज्ञानेश कुमार यांच्यावर होणारे आरोप व त्यांना वाचविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाची चाललेली अहंकारी पण केविलवाणी धडपड पाहिली, की या दोघांमध्ये भाजपला जिंकून देण्याचे गुपित ठरले होते, की काय अशी दाट शंका येते. त्याला उत्तर देताना भाजपचे प्रवक्ते म्हणतात की असे असते, तर स्थानीय व विरोधी पक्ष तामिळ नाडू, केरळमध्ये निवडणूक कसे जिंकले? याला आणखी एक कंगोरा आहे. ‘निवडणूक आयोग कसा निष्पक्ष आहे, हे दाखवून देण्यासाठी ही योजना होती’, असा आरोप केला जातो. भाजपला काऊ बेल्ट राज्यात बहुमत हवे आहे. म्हणजे उत्तरेतील उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाना आदी राज्यात. तृणमूल काँग्रेसला धडा शिकविण्यासाठी त्यात भाजपने पश्चिम बंगालची भर टाकली. तेथे निवडणूक आयोगाने एसआयआरचा वापर करून तृणमूल काँग्रेसला मते देणाऱ्या मुस्लिम मतदारांनाच मतदार याद्यातून हटविले व मतदानाचा त्यांचा हक्क हिरावून घेतला, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष व पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करीत आहेत. याच मुद्यावर आजवर एकमेकांचे शत्रू असलेले तृणमूल काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले आहेत.ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना वारंवार आक्षेप घेतल्यांनंतरही काहीच पावले टाकण्यात आली नाही, हे पाहता आयुक्त सिंधू व जोशी यांनी थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मुख्य सचिव डॉ टी.व्ही सोमनाथन यांच्याकडे धाव घेतली, पण, त्यांना तिथंही दाद मिळाली नाही. गेल्या दहा महिन्यात ज्ञानेश कुमार यांना आयुक्तांची एकत्र बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या आरोपांचे, आक्षेपांचे, शंकांचे निरसन करता आले असते. जोशी व सिंधू यांनी घेतलेल्या आक्षेपातून या तीन आयुक्तात साधा संवादही होत नव्हता, हे सिद्ध होते..ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जे आरोप होत आहेत, ते किती खरे आहेत, हे आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणातूनच अधिक स्पष्ट होते. त्यात म्हटले आहे, की बैठक होण्यापूर्वी त्याची पूर्वसूचना दिली जाईल, तिच्या मिनिट्स (कामकाज) ची नोंद ठेवली जाईल. (याचा अर्थ आधी ते होत नव्हते) तसेच, फॉर्म ६ च्या संदर्भातील निर्णयाचे केंद्रीकरण झाल्याने नव्याने मतदानपात्र मतदारांना जो त्रास झाला, किंवा त्यांच्यावर पालकांनी व त्यांच्या पालकांनी मतदानात भाग घेतला होता की नाही, याचे तपशील देण्याचे जे बंधन घालण्यात आले, त्याचा आता फेरविचार होईल. गोव्यामध्ये ९७ मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित करण्यात आले. त्यावेळी तेथील निवडणूक अधिकाऱ्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगातील संगणकाशी संपर्क करू देण्यात आला नाही. भाजपला नको असलेल्या व विरोधकांना मतदान प्रक्रियेतून हटविणासाठी फॉर्म क्र.७ चा कसा सर्रास गैरवापर करण्यात आला, यावरही आता प्रकाश टाकला जात आहे. यात भाजपचे सक्रीय कार्यकर्ते व नेत्यांचा हात आहे, हे ही स्पष्ट झाले आहे. या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. ज्या निवड़णूक आयोगाकडे देशात लोकशाही कायम राहावी यासाठी निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे, त्यानेच एसआयआरचा गैरवापर करून घाला घातला, तर त्याला लोकशाही भक्षक असे म्हणायचे नाही तर काय?.या प्रक्रियेत ज्यांच्यावर अन्याय झाला, मतदानापासून वंचित करण्यात आले, ‘त्यांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यास तब्बल १२ वर्ष लागतील’, असे निवडणूक आयोग सांगत आहे. याचा अर्थ, येत्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका व २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकात त्यांना मतदान करता येणार नाही. राज्यघटनाच पायदळी तुडविली जात आहे.‘निवडणूक सुधारणा’ या विषयावर गेली तीस, चाळीस वर्षे चर्चेचं दळण चालू आहे. निवडणुकांचे गुन्हेगारी होऊ नये, यासाठी सक्त कायदे करावे, अशी मागणी होऊनही आज संसद व विधानसभातून ते मोठ्या प्रमाणावर निवडून आलेत. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे पहिले पाऊल काँग्रेसने टाकले, ते माजी मुख्य आयुक्त टी.एन.सेशन डोईजड झाले तेव्हा. काँग्रेसने कायद्यात दुरूस्ती करून आणखी दोन सदस्यांची नेमणूक केली. त्यामुळे मुख्य आयुक्तावर वचक बसेल व निर्णय बहुमताने घेतले जातील, .या विचाराने. त्यावेळी दोन आयुक्तांनी सेशन यांचे निर्णय फिरविले वा त्यांना ते घेऊ दिले नाहीत. त्यावेळी निवडणूक आयुक्तांची निव़ड ही पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश यांची त्रिसदस्यीय समिती करीत असे. भाजपने सत्तेवर येताच त्यात बदल करून सरन्यायधिशांना वगळून पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य असा बदल केला. त्यामुळे विरोधीपक्ष नेता एकटा पडणार व दोघांच्या बहुमताने सरकार धार्जिणा आयुक्त नेमणे सोयीचे होईल, असा स्वार्थी विचार पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांनी केला. त्याचेच फलित म्हणजे वादग्रस्त ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती. तेव्हापासून घटनात्मकदृष्ट्या व कागदोपत्री आयोग जरी स्वायत्त व स्वतंत्र संस्था आहे, तरी त्यात गेल्या काही निवडणुकात भाजपने सर्रास हस्तक्षेप केला. त्यामुळे विरोधकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांचा कळसूत्री बाहुलीप्रमाणे वापर करण्यात आला. कॉक्रोच जनता पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्यास ४८ तासांची मुदत दिली आहे. अन्यथा त्यांच्याविरूद्ध देशभर आंदोलन छेडण्याचा इशार दिला आहे., दुसरीकडे, इंडिया गटातील विरोधी पक्षांची येत्या ३० सप्टेंबर रोजी दिल्लीत बैठक होत असून, त्यात आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरूद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. भाजप व ज्ञानेश कुमार यांच्या विरूद्ध तापलेल्या वातावरणाचा सामना मोदी-शहा यांना करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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